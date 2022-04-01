https://arabic.sputniknews.com/20220401/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-عتبة-الـ1500-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1060718592.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة الـ1500 دولار لكل ألف متر مكعب
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة الـ1500 دولار لكل ألف متر مكعب
سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بنسبة 5 في المئة لتتجاوز 1500 دولار لكل ألف مكعب. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:03+0000
2022-04-01T07:03+0000
2022-04-01T07:03+0000
اقتصاد
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افتتحت العقود الآجلة لشهر مايو/أيار على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF جلسة التداول عند 1480 دولارا تقريبا لتصل بعدها إلى 1،512.7 دولار. وبدأت زيادة كبيرة في أسعار الغاز في أوروبا في الربيع الماضي، عندما تقلب متوسط السعر الفوري على مؤشر مركز TTF في حدود 250 إلى 300 دولار لكل ألف متر مكعب. وفي نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول وصلت لـ 1000 دولار.هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة الـ1500 دولار لكل ألف متر مكعب
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سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بنسبة 5 في المئة لتتجاوز 1500 دولار لكل ألف مكعب.
افتتحت العقود الآجلة لشهر مايو/أيار على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF جلسة التداول عند 1480 دولارا تقريبا لتصل بعدها إلى 1،512.7 دولار.
حتى اللحظة، هذا هو أخفض سعر للمزاد، وهو ما يمثل أعلى بأكثر من 5% من سعر التسوية في اليوم السابق - 1432 دولارًا. تستمر الأسعار في النمو بنسبة 4-5% وتبقى في النطاق السعري 1460-1500 دولار.
وبدأت زيادة كبيرة في أسعار الغاز في أوروبا في الربيع الماضي، عندما تقلب متوسط السعر الفوري على مؤشر مركز TTF في حدود 250 إلى 300 دولار لكل ألف متر مكعب. وفي نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول وصلت لـ 1000 دولار.
هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن
إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".