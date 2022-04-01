https://arabic.sputniknews.com/20220401/أمريكا-تبني-قنصلية-في-كبرى-مدن-نيجيريا-بتكلفة-537-مليون-دولار-1060745968.html

أمريكا تبني قنصلية في كبرى مدن نيجيريا بتكلفة 537 مليون دولار

أمريكا تبني قنصلية في كبرى مدن نيجيريا بتكلفة 537 مليون دولار

قالت السفيرة الأمريكية لدى نيجيريا، ماري ليونارد، إن بلادها ستبني قنصلية بقيمة 537 مليون دولار في ‏مدينة لاغوس النيجيرية الكبرى.‏ 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T16:28+0000

2022-04-01T16:28+0000

2022-04-01T16:28+0000

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وأشارت ليونارد، أمس الخميس، إلى أن القنصلية الجديدة التي سيتم بناؤها على أرض مستصلحة من المحيط الأطلسي، ستستغرق 5 سنوات لحين اكتمال بنائها، وفقا لوكالة "رويترز".وتعد أمريكا من بين أكبر المستثمرين الأجانب والمانحين في نيجيريا، إذ يبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.وتملك أمريكا سفارة في العاصمة النيجيرية، أبوجا، بالإضافة إلى مكتب قنصلية في لاغوس، وهي المدينة المترامية الأطراف التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، كما أنها المركز الاقتصادي الرئيسي لنيجيريا.

https://arabic.sputniknews.com/20201022/نيجيريا-طلقات-الرصاص-في-شوارع-لاغوس-وبيان-من-الرئيس-إلى-الشعب-1046935686.html

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