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https://arabic.sputniknews.com/20220401/أمريكا-تبني-قنصلية-في-كبرى-مدن-نيجيريا-بتكلفة-537-مليون-دولار-1060745968.html
أمريكا تبني قنصلية في كبرى مدن نيجيريا بتكلفة 537 مليون دولار
أمريكا تبني قنصلية في كبرى مدن نيجيريا بتكلفة 537 مليون دولار
قالت السفيرة الأمريكية لدى نيجيريا، ماري ليونارد، إن بلادها ستبني قنصلية بقيمة 537 مليون دولار في ‏مدينة لاغوس النيجيرية الكبرى.‏ 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:28+0000
2022-04-01T16:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأشارت ليونارد، أمس الخميس، إلى أن القنصلية الجديدة التي سيتم بناؤها على أرض مستصلحة من المحيط الأطلسي، ستستغرق 5 سنوات لحين اكتمال بنائها، وفقا لوكالة "رويترز".وتعد أمريكا من بين أكبر المستثمرين الأجانب والمانحين في نيجيريا، إذ يبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.وتملك أمريكا سفارة في العاصمة النيجيرية، أبوجا، بالإضافة إلى مكتب قنصلية في لاغوس، وهي المدينة المترامية الأطراف التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، كما أنها المركز الاقتصادي الرئيسي لنيجيريا.
https://arabic.sputniknews.com/20201022/نيجيريا-طلقات-الرصاص-في-شوارع-لاغوس-وبيان-من-الرئيس-إلى-الشعب-1046935686.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا تبني قنصلية في كبرى مدن نيجيريا بتكلفة 537 مليون دولار

16:28 GMT 01.04.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
علم نيجيريا
© flickr.com / jbdodane
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قالت السفيرة الأمريكية لدى نيجيريا، ماري ليونارد، إن بلادها ستبني قنصلية بقيمة 537 مليون دولار في ‏مدينة لاغوس النيجيرية الكبرى.‏
وأشارت ليونارد، أمس الخميس، إلى أن القنصلية الجديدة التي سيتم بناؤها على أرض مستصلحة من المحيط الأطلسي، ستستغرق 5 سنوات لحين اكتمال بنائها، وفقا لوكالة "رويترز".
وتعد أمريكا من بين أكبر المستثمرين الأجانب والمانحين في نيجيريا، إذ يبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.
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وتملك أمريكا سفارة في العاصمة النيجيرية، أبوجا، بالإضافة إلى مكتب قنصلية في لاغوس، وهي المدينة المترامية الأطراف التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، كما أنها المركز الاقتصادي الرئيسي لنيجيريا.
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