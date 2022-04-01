https://arabic.sputniknews.com/20220401/أمريكا-تساعد-الصين-في-تفريغ-محتوى-مسجل-صوت-طائرة-بوينغ-المحطمة-1060753892.html
أمريكا تساعد الصين في تفريغ محتوى مسجل صوت طائرة "بوينغ" المحطمة
أمريكا تساعد الصين في تفريغ محتوى مسجل صوت طائرة "بوينغ" المحطمة
قال المجلس الوطني لسلامة النقل في وقت متأخر من اليوم الجمعة، إن مسجل الصوت في قمرة القيادة من طائرة "بوينغ 737-800" التابعة لخطوط شرق الصين الجوية التي تحطمت... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T21:41+0000
2022-04-01T21:41+0000
2022-04-01T21:41+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال متحدث باسم المجلس لوكالة "رويترز"، إن المحققين الأمريكيين يساعدون إدارة الطيران المدني في الصين في تفريغ مسجل صوت قمرة القيادة للرحلة رقم 5735 في مختبر بواشنطن.أعلن التلفزيون العام الصينى الأسبوع الماضي، أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 132 شخصا على متن الطائرة، التي تحطمت قبل نحو أسبوعين جنوبي الصين لقوا مصرعهم.كانت الرحلة "إم يو 5735" متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان جنوب غربي الصين إلى قوانغتشو على الساحل، عندما هوت من ارتفاع التحليق، فيما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع. ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عوامل عدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/شركة-طيران-صينية-تعلق-جميع-رحلاتها-من-طراز-بوينغ-737-800-1060253900.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تساعد الصين في تفريغ محتوى مسجل صوت طائرة "بوينغ" المحطمة
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قال المجلس الوطني لسلامة النقل في وقت متأخر من اليوم الجمعة، إن مسجل الصوت في قمرة القيادة من طائرة "بوينغ 737-800" التابعة لخطوط شرق الصين الجوية التي تحطمت في 21 مارس/ آذار متواجد في مختبر الوكالة الأمريكية في واشنطن.
وقال متحدث باسم المجلس لوكالة "رويترز"، إن المحققين الأمريكيين يساعدون إدارة الطيران المدني في الصين في تفريغ مسجل صوت قمرة القيادة
للرحلة رقم 5735 في مختبر بواشنطن.
أعلن التلفزيون العام الصينى الأسبوع الماضي، أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 132 شخصا
على متن الطائرة، التي تحطمت قبل نحو أسبوعين جنوبي الصين لقوا مصرعهم.
كانت الرحلة "إم يو 5735
" متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان جنوب غربي الصين إلى قوانغتشو على الساحل، عندما هوت من ارتفاع التحليق، فيما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.
وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع. ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عوامل عدة.