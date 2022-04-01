https://arabic.sputniknews.com/20220401/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-5-كيانات-كورية-شمالية-ردا-على-اختبارات-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1060751852.html
أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات كورية شمالية ردا على اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات
أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات كورية شمالية ردا على اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرضها عقوبات جديدة على 5 كيانات كورية شمالية يزعم أنها ضالعة في تجارب الشمال الأخيرة للصواريخ، والتي شملت أول... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T20:09+0000
2022-04-01T20:09+0000
2022-04-01T20:09+0000
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وأفاد بيان للوزارة أن الكيانات الخمسة تشمل وزارة صناعة الصواريخ في الشمال، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (وانهاب).وقالت الوزارة في البيان إن "إجراء اليوم يستهدف مؤسسة أبحاث وتطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الديمقراطية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات جديدة، إلى جانب 4 من الشركات التابعة لها المدرة للدخل".ولفت البيان إلى أن الكيانات الخمسة المضافة إلى قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تشمل 4 شركات تابعة لوزارة صناعة الصواريخ في كوريا الشمالية. وهي "Hapjanggang Trading Corporation"، و"Korea Rounsan Trading Corporation"، و "Sungnisan Trading Corporation"، و"Unchon Trading Corporation".وجاء في البيان الصحفي أن "هذه الشركات التجارية اتبعت أنشطة مختلفة من المحتمل أن تهدف إلى تحقيق إيرادات لوزارة صناعة الصواريخ في كورسا الشمالية، مضيفة أن "مثل هذه الأنشطة تشمل إقامة مشاريع مشتركة في كوريا الشمالية، ومتابعة مشاريع واسعة النطاق مع الشركات الصينية، وتصدير العمالة الكورية الشمالية".ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن تجربتين للصواريخ الكورية الشمالية، أجريتا في 27 فبراير/ شباط و 5 مارس/ آذار، وكانتا مرتبطتين أيضا باختبار نظام جديد للصواريخ البالستية العابرة للقارات.وأكدت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن "تجارب الصواريخ الباليستية الاستفزازية التي أجرتها كوريا الديمقراطية تمثل تهديدا واضحا للأمن الإقليمي والعالمي، وتشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي".وواصلت أن "أمريكا ملتزمة باستخدام سلطات العقوبات الخاصة بها للرد على تطوير كوريا الديمقراطية المستمر لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية".
https://arabic.sputniknews.com/20220328/زعيم-كوريا-الشمالية-يتعهد-ببناء-قدرات-هجومية-ساحقة-لا-يمكن-إيقافها-1060554405.html
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كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات كورية شمالية ردا على اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرضها عقوبات جديدة على 5 كيانات كورية شمالية يزعم أنها ضالعة في تجارب الشمال الأخيرة للصواريخ، والتي شملت أول صاروخ باليستي عابر للقارات منذ أكثر من 4 سنوات.
وأفاد بيان للوزارة أن الكيانات الخمسة تشمل وزارة صناعة الصواريخ في الشمال، وفقا لوكالة الأنباء الكورية
(وانهاب).
وقالت الوزارة في البيان إن "إجراء اليوم يستهدف مؤسسة أبحاث وتطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الديمقراطية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات جديدة، إلى جانب 4 من الشركات التابعة لها المدرة للدخل".
ولفت البيان إلى أن الكيانات الخمسة المضافة إلى قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تشمل 4 شركات تابعة لوزارة صناعة الصواريخ في كوريا الشمالية. وهي "Hapjanggang Trading Corporation"، و"Korea Rounsan Trading Corporation"، و "Sungnisan Trading Corporation"، و"Unchon Trading Corporation".
وجاء في البيان الصحفي أن "هذه الشركات التجارية اتبعت أنشطة مختلفة من المحتمل أن تهدف إلى تحقيق إيرادات لوزارة صناعة الصواريخ في كورسا الشمالية، مضيفة أن "مثل هذه الأنشطة تشمل إقامة مشاريع مشتركة في كوريا الشمالية، ومتابعة مشاريع واسعة النطاق مع الشركات الصينية، وتصدير العمالة الكورية الشمالية".
ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن تجربتين للصواريخ الكورية الشمالية، أجريتا في 27 فبراير/ شباط و 5 مارس/ آذار، وكانتا مرتبطتين أيضا باختبار نظام جديد للصواريخ البالستية العابرة للقارات.
وأكدت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن "تجارب الصواريخ الباليستية الاستفزازية التي أجرتها كوريا الديمقراطية تمثل تهديدا واضحا للأمن الإقليمي والعالمي، وتشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وواصلت أن "أمريكا ملتزمة باستخدام سلطات العقوبات الخاصة بها للرد على تطوير كوريا الديمقراطية المستمر لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية".