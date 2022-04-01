https://arabic.sputniknews.com/20220401/أمريكا-تقول-إن-اختلافاتها-مع-إسرائيل-بشأن-إيران-تكتيكية-وليست-استراتيجية-1060727914.html
أمريكا تقول إن اختلافاتها مع إسرائيل بشأن إيران "تكتيكية وليست استراتيجية"
أمريكا تقول إن اختلافاتها مع إسرائيل بشأن إيران "تكتيكية وليست استراتيجية"
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاختلافات مع إسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني اختلافات "تكتيكية" وليست استراتيجية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:11+0000
2022-04-01T10:11+0000
2022-04-01T10:11+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
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وأوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، للصحفيين أمس الخميس، إنه لم يتبق سوى عدد صغير من القضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا، وفقا لوكالة رويترز.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد سافر إلى إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد طالبت الأسبوع الماضي، من الإدارة الأمريكية بعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا جديدا في تغريدة له على "تويتر"، بالتنسيق مع وزير خارجيته، يائير لابيد، أوضحا من خلاله أنه يستحيل على إسرائيل تصديق أن أمريكا ستلغي تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.كان الحرس الثوري الإيراني قال إن "تخلف أمريكا عن التطورات العالمية هو سبب وراء هذيان هذا النظام الإرهابي المعادي لهذه المؤسسة الشعبية والثورية".وأكد الحرس الثوري، بمناسبة إحياء ذكرى يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادف الأول من أبريل/ نيسان، أن "الرد على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء الأشرار والمغامرون ضد الوطن الإسلامي في أي نقطة كانت، سيكون حاسما ومدمرا ويسلب منهم حتى فرصة إبداء الندم"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الحرس-الثوري-الإيراني-يوجه-رسالة-إلى-أمريكا-ردنا-سيكون-مدمرا-على-أدنى-خطأ-يرتكبه-الأعداء-1060695471.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أمريكا تقول إن اختلافاتها مع إسرائيل بشأن إيران "تكتيكية وليست استراتيجية"
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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاختلافات مع إسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني اختلافات "تكتيكية" وليست استراتيجية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، للصحفيين أمس الخميس، إنه لم يتبق سوى عدد صغير من القضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا، وفقا لوكالة رويترز
.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد سافر إلى إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد طالبت الأسبوع الماضي، من الإدارة الأمريكية بعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا جديدا في تغريدة له على "تويتر"، بالتنسيق مع وزير خارجيته، يائير لابيد، أوضحا من خلاله أنه يستحيل على إسرائيل تصديق أن أمريكا ستلغي تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
كان الحرس الثوري الإيراني قال إن "تخلف أمريكا عن التطورات العالمية هو سبب وراء هذيان هذا النظام الإرهابي المعادي لهذه المؤسسة الشعبية والثورية".
وأكد الحرس الثوري، بمناسبة إحياء ذكرى يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادف الأول من أبريل/ نيسان، أن "الرد على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء الأشرار والمغامرون ضد الوطن الإسلامي في أي نقطة كانت، سيكون حاسما ومدمرا ويسلب منهم حتى فرصة إبداء الندم"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية
.