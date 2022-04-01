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أمير عبد اللهيان: أكدت مع نظيري الصيني على مواجهة الحظر
أمير عبد اللهيان: أكدت مع نظيري الصيني على مواجهة الحظر
قال أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، إنه عقد "اجتماعا جيدا" مع وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة في الصين، وانغ يي. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:20+0000
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وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "عقدت اجتماعا جيدا مع وانغ يي، وشكرته على استضافته الناجحة لاجتماع دور الجوار الأفغاني، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية بشكل مناسب".وأوضح: "أكدت على ضرورة استمرار التعاون ومواجهة الغطرسة والأحادية والحظر اللاإنساني".يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الايراني إلى مدينة تونشي شرقي الصين لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الجوار الأفغاني مع روسيا، كما شاركت في الاجتماع وفود من طالبان وإندونيسيا وقطر.
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الصين, روسيا, أخبار إيران

أمير عبد اللهيان: أكدت مع نظيري الصيني على مواجهة الحظر

16:20 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، إنه عقد "اجتماعا جيدا" مع وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة في الصين، وانغ يي.
وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "عقدت اجتماعا جيدا مع وانغ يي، وشكرته على استضافته الناجحة لاجتماع دور الجوار الأفغاني، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية بشكل مناسب".
وأوضح: "أكدت على ضرورة استمرار التعاون ومواجهة الغطرسة والأحادية والحظر اللاإنساني".
يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الايراني إلى مدينة تونشي شرقي الصين لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الجوار الأفغاني مع روسيا، كما شاركت في الاجتماع وفود من طالبان وإندونيسيا وقطر.
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