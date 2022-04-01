https://arabic.sputniknews.com/20220401/أوروبا-مهددة-بإغلاق-مصانعها-1060736218.html
أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يوقع مرسوم سداد ثمن الغاز بالروبل وإلزام الدول المشترية للغاز بفتح حسابات في المصارف الروسية، اختتام فعاليات "إكسبو 2020" في دبي، مع... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:39+0000
2022-04-01T12:39+0000
2022-04-01T12:39+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ميخائيل خازين، لـ "سبوتنيك":واشنطن تتراجع عن بعض العقوبات ضد موسكوخففت الولايات المتحدة الأمريكية القيود المفروضة على استيراد الأسمدة الروسية من أجل تجنب النقص في المنتجات.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ليونيد خولود، لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يوقع مرسوم سداد ثمن الغاز بالروبل وإلزام الدول المشترية للغاز بفتح حسابات في المصارف الروسية، اختتام فعاليات "إكسبو 2020" في دبي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك كيف هو الوضع الاقتصادي في الدول العربية.
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ميخائيل خازين، لـ "سبوتنيك
":
"إذا رفضت أوروبا الغاز الروسي، سترتفع الأسعار، ولن يكون لدى عدد كبير جدا من المجمعات السكنية والمباني والمصانع، المال الكافي لشراء الغاز، لذلك مصانع الأسمدة بدأت بالإغلاق في الغرب".
واشنطن تتراجع عن بعض العقوبات ضد موسكو
خففت الولايات المتحدة الأمريكية القيود المفروضة على استيراد الأسمدة الروسية من أجل تجنب النقص في المنتجات.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ليونيد خولود، لـ "سبوتنيك
":
"تنتج روسيا من الأسمدة ما بين أربعة إلى خمسة أضعاف ما تستهلكه، تبيعها للعديد من البلدان، وتعتبر روسيا موردا مهما للأسمدة المعدنية في السوق العالمية، وأعتقد أن رفض الولايات المتحدة فرض عقوبات على منتجي الأسمدة الروس يرجع إلى حقيقة أن العقوبات تم فرضها بشكل سريع وعشوائي، وبعد ذلك تتساءل هذه الدول عمّا فعلته ثم تعود من جديد الى رشدها".
التفاصيل في الملف الصوتي...