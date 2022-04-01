عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/أوروبا-مهددة-بإغلاق-مصانعها-1060736218.html
أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يوقع مرسوم سداد ثمن الغاز بالروبل وإلزام الدول المشترية للغاز بفتح حسابات في المصارف الروسية، اختتام فعاليات "إكسبو 2020" في دبي، مع... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:39+0000
2022-04-01T12:39+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060736188_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_fecece102f73ad3274fbf7f452ccf7c7.png
أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ميخائيل خازين، لـ "سبوتنيك":واشنطن تتراجع عن بعض العقوبات ضد موسكوخففت الولايات المتحدة الأمريكية القيود المفروضة على استيراد الأسمدة الروسية من أجل تجنب النقص في المنتجات.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ليونيد خولود، لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060736188_345:0:1278:700_1920x0_80_0_0_e68ca7aff123ff50d6d52767324a9f86.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио

أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها

12:39 GMT 01.04.2022
أوروبا مهددة بإغلاق مصانعها
تابعنا عبرTelegram
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يوقع مرسوم سداد ثمن الغاز بالروبل وإلزام الدول المشترية للغاز بفتح حسابات في المصارف الروسية، اختتام فعاليات "إكسبو 2020" في دبي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك كيف هو الوضع الاقتصادي في الدول العربية.
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ميخائيل خازين، لـ "سبوتنيك":
"إذا رفضت أوروبا الغاز الروسي، سترتفع الأسعار، ولن يكون لدى عدد كبير جدا من المجمعات السكنية والمباني والمصانع، المال الكافي لشراء الغاز، لذلك مصانع الأسمدة بدأت بالإغلاق في الغرب".

واشنطن تتراجع عن بعض العقوبات ضد موسكو

خففت الولايات المتحدة الأمريكية القيود المفروضة على استيراد الأسمدة الروسية من أجل تجنب النقص في المنتجات.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ليونيد خولود، لـ "سبوتنيك":

"تنتج روسيا من الأسمدة ما بين أربعة إلى خمسة أضعاف ما تستهلكه، تبيعها للعديد من البلدان، وتعتبر روسيا موردا مهما للأسمدة المعدنية في السوق العالمية، وأعتقد أن رفض الولايات المتحدة فرض عقوبات على منتجي الأسمدة الروس يرجع إلى حقيقة أن العقوبات تم فرضها بشكل سريع وعشوائي، وبعد ذلك تتساءل هذه الدول عمّا فعلته ثم تعود من جديد الى رشدها".

التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала