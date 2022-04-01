عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/أوكرانيا-تحظر-الرمزين-z-و-v-وتعترف-بروسيا-على-أنها-دولة-إرهابية-1060739513.html
أوكرانيا تحظر الرمزين "Z" و"V" وتعترف بروسيا على أنها "دولة إرهابية"
أوكرانيا تحظر الرمزين "Z" و"V" وتعترف بروسيا على أنها "دولة إرهابية"
تبنّى البرلمان الأوكراني مشروع قانون يحظر استخدام الرمزين V و Z في البلاد، والاعتراف بروسيا كـ"دولة إرهابية". 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:04+0000
2022-04-01T14:04+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059255946_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_f32061632c9e49f8424acb780103888b.jpg
وجاء الإعلان ببيان نشر على موقع حزب " سلوغا بارتي". يذكر أن أوكرانيا اعترفت بروسيا في عام 2015، على أنها "دولة معتدية".وجاء في الرسالة: "تبنى نواب الشعب مشروع القانون رقم 7214، الذي يضمن حماية أوكرانيا في مجال المعلومات، ويحظر استخدام الرموز الروسية ويعترف بروسيا كدولة إرهابية". وتم رسم الحرفين Z و V على جوانب المعدات العسكرية الروسية المشاركة في عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. في روسيا نفسها، أصبحت هذه العلامات رموزًا غير رسمية لدعم العملية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، تهدف العملية لنزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059255946_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3f0b5c14f00788cc3c82d1bfc1378b67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تحظر الرمزين "Z" و"V" وتعترف بروسيا على أنها "دولة إرهابية"

14:04 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تبنّى البرلمان الأوكراني مشروع قانون يحظر استخدام الرمزين V و Z في البلاد، والاعتراف بروسيا كـ"دولة إرهابية".
وجاء الإعلان ببيان نشر على موقع حزب " سلوغا بارتي". يذكر أن أوكرانيا اعترفت بروسيا في عام 2015، على أنها "دولة معتدية".
وجاء في الرسالة: "تبنى نواب الشعب مشروع القانون رقم 7214، الذي يضمن حماية أوكرانيا في مجال المعلومات، ويحظر استخدام الرموز الروسية ويعترف بروسيا كدولة إرهابية".
وأوضح الحزب أن الحرفين Z و V "معترف بهما كرموز للغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، إذا كان استخدامهما يتوافق مع العلامات التي ينص عليها هذا القانون".
وتم رسم الحرفين Z و V على جوانب المعدات العسكرية الروسية المشاركة في عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. في روسيا نفسها، أصبحت هذه العلامات رموزًا غير رسمية لدعم العملية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، تهدف العملية لنزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала