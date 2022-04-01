https://arabic.sputniknews.com/20220401/أوكرانيا-تحظر-الرمزين-z-و-v-وتعترف-بروسيا-على-أنها-دولة-إرهابية-1060739513.html
أوكرانيا تحظر الرمزين "Z" و"V" وتعترف بروسيا على أنها "دولة إرهابية"
أوكرانيا تحظر الرمزين "Z" و"V" وتعترف بروسيا على أنها "دولة إرهابية"
تبنّى البرلمان الأوكراني مشروع قانون يحظر استخدام الرمزين V و Z في البلاد، والاعتراف بروسيا كـ"دولة إرهابية". 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:04+0000
2022-04-01T14:04+0000
2022-04-01T14:04+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء الإعلان ببيان نشر على موقع حزب " سلوغا بارتي". يذكر أن أوكرانيا اعترفت بروسيا في عام 2015، على أنها "دولة معتدية".وجاء في الرسالة: "تبنى نواب الشعب مشروع القانون رقم 7214، الذي يضمن حماية أوكرانيا في مجال المعلومات، ويحظر استخدام الرموز الروسية ويعترف بروسيا كدولة إرهابية". وتم رسم الحرفين Z و V على جوانب المعدات العسكرية الروسية المشاركة في عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. في روسيا نفسها، أصبحت هذه العلامات رموزًا غير رسمية لدعم العملية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، تهدف العملية لنزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تحظر الرمزين "Z" و"V" وتعترف بروسيا على أنها "دولة إرهابية"
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تبنّى البرلمان الأوكراني مشروع قانون يحظر استخدام الرمزين V و Z في البلاد، والاعتراف بروسيا كـ"دولة إرهابية".
وجاء الإعلان ببيان نشر على موقع حزب " سلوغا بارتي". يذكر أن أوكرانيا اعترفت بروسيا في عام 2015، على أنها "دولة معتدية".
وجاء في الرسالة: "تبنى نواب الشعب مشروع القانون رقم 7214، الذي يضمن حماية أوكرانيا في مجال المعلومات، ويحظر استخدام الرموز الروسية ويعترف بروسيا كدولة إرهابية".
وأوضح الحزب أن الحرفين Z و V "معترف بهما كرموز للغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، إذا كان استخدامهما يتوافق مع العلامات التي ينص عليها هذا القانون".
وتم رسم الحرفين Z و V على جوانب المعدات العسكرية الروسية المشاركة في عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. في روسيا نفسها، أصبحت هذه العلامات رموزًا غير رسمية لدعم العملية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، تهدف العملية لنزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.