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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220401/أوكرانيا-تخيب-آمال-متطوعين-كنديين-1060727134.html
أوكرانيا تخيب آمال متطوعين كنديين
أوكرانيا تخيب آمال متطوعين كنديين
أفادت صحيفة عن تراجع مجموعة من المتطوعين الكنديين عن نية المشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:54+0000
2022-04-01T09:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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وقال أحدهم، بول هيوز (57 سنة)، لـ"ذي غلوب أند مايل" إنه اكتشف لدى الوصول إلى مدينة لفوف في غرب أوكرانيا أن الأجانب الذين تطوعوا للقتال ضمن صفوف القوات الأوكرانية يواجهون نقص التسليح ويعانون من سوء التنظيم. ولم يحصل هيوز على السلاح. ولذلك فإنه قرر الرحيل من أوكرانيا.ورفض مارك بريستون هورين (43 سنة)، توقيع عقد العمل في أوكرانيا كطبيب عسكري عندما علم أن العقد يُلزمه بالبقاء في أوكرانيا لأجل غير مسمى.وحلت خيبة الأمل على "ميتيو فاندايك" حينما وجد أن السلطات الأوكرانية تستخدم "فيلق المتطوعين الأجانب" كأداة دعاية لإيهام الناس بأن العالم كله يناضل من أجل أوكرانيا.وناشد ميتيو فاندايك، الكنديين الذين ينوون الالتحاق بـ"الفيلق" التخلي عن نيتهم.
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رصد عسكري, العالم

أوكرانيا تخيب آمال متطوعين كنديين

09:54 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمشاركون في كرنفال ضمن فعاليات المهرجان المسرحي "الأسد الذهبي" في مدينة لفوف، أوكرانيا
مشاركون في كرنفال ضمن فعاليات المهرجان المسرحي الأسد الذهبي في مدينة لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Stringer
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أفادت صحيفة عن تراجع مجموعة من المتطوعين الكنديين عن نية المشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وقال أحدهم، بول هيوز (57 سنة)، لـ"ذي غلوب أند مايل" إنه اكتشف لدى الوصول إلى مدينة لفوف في غرب أوكرانيا أن الأجانب الذين تطوعوا للقتال ضمن صفوف القوات الأوكرانية يواجهون نقص التسليح ويعانون من سوء التنظيم. ولم يحصل هيوز على السلاح. ولذلك فإنه قرر الرحيل من أوكرانيا.
ورفض مارك بريستون هورين (43 سنة)، توقيع عقد العمل في أوكرانيا كطبيب عسكري عندما علم أن العقد يُلزمه بالبقاء في أوكرانيا لأجل غير مسمى.
وحلت خيبة الأمل على "ميتيو فاندايك" حينما وجد أن السلطات الأوكرانية تستخدم "فيلق المتطوعين الأجانب" كأداة دعاية لإيهام الناس بأن العالم كله يناضل من أجل أوكرانيا.
وناشد ميتيو فاندايك، الكنديين الذين ينوون الالتحاق بـ"الفيلق" التخلي عن نيتهم.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
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