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https://arabic.sputniknews.com/20220401/أوكرانيا-تقترح-استبعاد-اتحاد-كرة-القدم-الروسي-من-فيفا-في-مؤتمر-المنظمة-1060740196.html
أوكرانيا تقترح استبعاد اتحاد كرة القدم الروسي من "فيفا" في مؤتمر المنظمة
أوكرانيا تقترح استبعاد اتحاد كرة القدم الروسي من "فيفا" في مؤتمر المنظمة
اقترح السفير الأوكراني لدى قطر أندريه كوزمينكو استبعاد اتحاد كرة القدم الروسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مؤتمر المنظمة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:23+0000
2022-04-01T14:23+0000
روسيا
رياضة
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في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام حول مناقشة لقضية استبعاد الاتحاد الروسي في مؤتمر فيفا، الذي عقد في 31 مارس/ آذار في قطر. ومثل كوزمينكو الوفد الأوكراني في هذا الحدث.ونقلت قناة "ABC" التلفزيونية الأسترالية عن كوزمينكو قوله "أعتقد أنه يجب طردهم من المنظمة".في نهاية فبراير، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بيانًا مشتركًا تم بموجبه إيقاف الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى.وأمس، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، إن تجميد عضوية روسيا ضمن الاتحاد ليس ضمن خياراتنا، مشيرا إلى أن قرار الاستبعاد من التصفيات كان صعبا جدا.
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روسيا, رياضة

أوكرانيا تقترح استبعاد اتحاد كرة القدم الروسي من "فيفا" في مؤتمر المنظمة

14:23 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمشجعة المنتخب الروسي قبيل بدء المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم "فيفا" روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي بموسكو، روسيا 14 يونيو/ حزيران 2018
مشجعة المنتخب الروسي قبيل بدء المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم فيفا روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي بموسكو، روسيا 14 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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اقترح السفير الأوكراني لدى قطر أندريه كوزمينكو استبعاد اتحاد كرة القدم الروسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مؤتمر المنظمة.
في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام حول مناقشة لقضية استبعاد الاتحاد الروسي في مؤتمر فيفا، الذي عقد في 31 مارس/ آذار في قطر. ومثل كوزمينكو الوفد الأوكراني في هذا الحدث.
ونقلت قناة "ABC" التلفزيونية الأسترالية عن كوزمينكو قوله "أعتقد أنه يجب طردهم من المنظمة".
في نهاية فبراير، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بيانًا مشتركًا تم بموجبه إيقاف الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى.
وأمس، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، إن تجميد عضوية روسيا ضمن الاتحاد ليس ضمن خياراتنا، مشيرا إلى أن قرار الاستبعاد من التصفيات كان صعبا جدا.
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