https://arabic.sputniknews.com/20220401/إستونيا-تحظر-عمل-شركة-ياندكس-تاكسي-على-أراضيها-1060715212.html
إستونيا تحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها
إستونيا تحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها
قالت رئيسة وزراء إستونيا،كايا كلاس، يوم الخميس، إن حكومة بلادها ستحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها اعتبارا من 11 نيسان /أبريل الجاري، مشيرة إلى أن حظر... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T00:17+0000
2022-04-01T00:17+0000
2022-04-01T00:17+0000
ياندكس
إستونيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047456670_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cf48ec7575b3bc0938923a8400645618.jpg
هلسنكي - سبوتنيك. وقالت كلاس لهيئة البث الوطنية "إي إر إر": إن "الحظر الذي سيفرض على شركة "ياندكس تاكسي" اعتبارًا من 11 نيسان /أبريل الجاري يرسل إشارة واضحة إلى أن الشركات المتعاونة مع وكالات الاستخبارات الروسية ليس لها مكان في إستونيا". وأشارت رئيسة وزراء إستونيا إلى أن "بلادها اقترحت أيضا على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الشركة..(..)".يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.
إستونيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047456670_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1453f2e67311669dd3f01b5b739e4a3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ياندكس, إستونيا
إستونيا تحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها
تابعنا عبر
قالت رئيسة وزراء إستونيا،كايا كلاس، يوم الخميس، إن حكومة بلادها ستحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها اعتبارا من 11 نيسان /أبريل الجاري، مشيرة إلى أن حظر عمل الشركة ضروري لحماية أمن إستونيا.
هلسنكي - سبوتنيك
. وقالت كلاس لهيئة البث الوطنية "إي إر إر": إن "الحظر الذي سيفرض على شركة "ياندكس تاكسي" اعتبارًا من 11 نيسان /أبريل الجاري يرسل إشارة واضحة إلى أن الشركات المتعاونة مع وكالات الاستخبارات الروسية ليس لها مكان في إستونيا".
وأشارت رئيسة وزراء إستونيا إلى أن "بلادها اقترحت أيضا على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الشركة..(..)".
يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا
، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.