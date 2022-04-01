عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إستونيا-تحظر-عمل-شركة-ياندكس-تاكسي-على-أراضيها-1060715212.html
إستونيا تحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها
إستونيا تحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها
قالت رئيسة وزراء إستونيا،كايا كلاس، يوم الخميس، إن حكومة بلادها ستحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها اعتبارا من 11 نيسان /أبريل الجاري، مشيرة إلى أن حظر... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T00:17+0000
2022-04-01T00:17+0000
ياندكس
إستونيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047456670_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cf48ec7575b3bc0938923a8400645618.jpg
هلسنكي - سبوتنيك. وقالت كلاس لهيئة البث الوطنية "إي إر إر": إن "الحظر الذي سيفرض على شركة "ياندكس تاكسي" اعتبارًا من 11 نيسان /أبريل الجاري يرسل إشارة واضحة إلى أن الشركات المتعاونة مع وكالات الاستخبارات الروسية ليس لها مكان في إستونيا". وأشارت رئيسة وزراء إستونيا إلى أن "بلادها اقترحت أيضا على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الشركة..(..)".يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.
إستونيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047456670_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1453f2e67311669dd3f01b5b739e4a3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ياندكس, إستونيا

إستونيا تحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها

00:17 GMT 01.04.2022
© Photo / Yandexشركة "ياندكس" الروسية تبتكر روبوتات لتوصيل الطعام
شركة ياندكس الروسية تبتكر روبوتات لتوصيل الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Photo / Yandex
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة وزراء إستونيا،كايا كلاس، يوم الخميس، إن حكومة بلادها ستحظر عمل شركة "ياندكس تاكسي" على أراضيها اعتبارا من 11 نيسان /أبريل الجاري، مشيرة إلى أن حظر عمل الشركة ضروري لحماية أمن إستونيا.
هلسنكي - سبوتنيك. وقالت كلاس لهيئة البث الوطنية "إي إر إر": إن "الحظر الذي سيفرض على شركة "ياندكس تاكسي" اعتبارًا من 11 نيسان /أبريل الجاري يرسل إشارة واضحة إلى أن الشركات المتعاونة مع وكالات الاستخبارات الروسية ليس لها مكان في إستونيا".
وأشارت رئيسة وزراء إستونيا إلى أن "بلادها اقترحت أيضا على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الشركة..(..)".
يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала