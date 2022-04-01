عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إسرائيل-تسرب-غاز-الأمونيا-من-أحد-المصانع-قرب-ديمونا-1060750626.html
إسرائيل... تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع قرب ديمونا
إسرائيل... تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع قرب ديمونا
شهدت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، تسرب غاز الأمونيا السام من أحد المصانع قرب مدينة ديمونا جنوبي البلاد. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T18:42+0000
2022-04-01T18:42+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102202/42/1022024233_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed617462860bc9e536544e63eae165bb.jpg
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مادة الأمونيا تسربت من أحد المصانع في المنطقة الصناعية ميشور روتيم قرب ديمونا الواقعة في صحراء النقب، 36 كم جنوب مدينة بئر السبع.وأضافت أنه تم إغلاق مفرق تسافيت الذي يربط طرق رئيسية في النقب أمام حركة المرور في جميع الاتجاهات، بسبب الخوف من أن تحمل الرياح الأمونيا.في غضون ذلك، لم يتم إصدار إرشادات أخرى للجمهور، وفق الصحيفة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102202/42/1022024233_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6b1cbe60601e90a698e66334da3ba72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل... تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع قرب ديمونا

18:42 GMT 01.04.2022
© AP Photo / Sebastian Scheinerمستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبرTelegram
شهدت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، تسرب غاز الأمونيا السام من أحد المصانع قرب مدينة ديمونا جنوبي البلاد.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مادة الأمونيا تسربت من أحد المصانع في المنطقة الصناعية ميشور روتيم قرب ديمونا الواقعة في صحراء النقب، 36 كم جنوب مدينة بئر السبع.
وأضافت أنه تم إغلاق مفرق تسافيت الذي يربط طرق رئيسية في النقب أمام حركة المرور في جميع الاتجاهات، بسبب الخوف من أن تحمل الرياح الأمونيا.
في غضون ذلك، لم يتم إصدار إرشادات أخرى للجمهور، وفق الصحيفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
كأس العالم بكرة القدم - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لقرعة كأس العالم 2022 في قطر16:47 GMTЛюди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала