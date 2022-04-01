https://arabic.sputniknews.com/20220401/إسرائيل-تسرب-غاز-الأمونيا-من-أحد-المصانع-قرب-ديمونا-1060750626.html
إسرائيل... تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع قرب ديمونا
إسرائيل... تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع قرب ديمونا
شهدت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، تسرب غاز الأمونيا السام من أحد المصانع قرب مدينة ديمونا جنوبي البلاد. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T18:42+0000
2022-04-01T18:42+0000
2022-04-01T18:42+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مادة الأمونيا تسربت من أحد المصانع في المنطقة الصناعية ميشور روتيم قرب ديمونا الواقعة في صحراء النقب، 36 كم جنوب مدينة بئر السبع.وأضافت أنه تم إغلاق مفرق تسافيت الذي يربط طرق رئيسية في النقب أمام حركة المرور في جميع الاتجاهات، بسبب الخوف من أن تحمل الرياح الأمونيا.في غضون ذلك، لم يتم إصدار إرشادات أخرى للجمهور، وفق الصحيفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل... تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع قرب ديمونا
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شهدت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، تسرب غاز الأمونيا السام من أحد المصانع قرب مدينة ديمونا جنوبي البلاد.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية إن مادة الأمونيا تسربت من أحد المصانع في المنطقة الصناعية ميشور روتيم قرب ديمونا الواقعة في صحراء النقب، 36 كم جنوب مدينة بئر السبع.
وأضافت أنه تم إغلاق مفرق تسافيت الذي يربط طرق رئيسية في النقب أمام حركة المرور في جميع الاتجاهات، بسبب الخوف من أن تحمل الرياح الأمونيا.
في غضون ذلك، لم يتم إصدار إرشادات أخرى للجمهور، وفق الصحيفة.