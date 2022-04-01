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https://arabic.sputniknews.com/20220401/إعلام-مصرع-مستوطن-إسرائيلي-وإصابة-آخر-في-حادث-دهس-شمالي-الضفة-الغربية-1060749680.html
إعلام: مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية
إعلام: مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية
أفادت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل مستوطن وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية المحتلة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T17:59+0000
2022-04-01T17:59+0000
إسرائيل
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وقالت القناة إن شابا (30 عاما) قتل وأصيبت امرأة بإصابات متوسطة، عندما صدمت سيارة مسرعة دراجتين كانا يستقلانهما قرب مستوطنة تسوفيم شمالي الضفة الغربية.ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. وتقوم قوات إسرائيلية كبيرة بتمشيط المنطقة وإجراء مطاردة للسيارة.لكن القناة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن الحادث قد لا تكون له دوافع قومية، وربما كان حادث صدم عادي.يأتي ذلك فيما نشر الجيش الإسرائيلي 10 كتائب جديدة في الضفة الغربية، في محاولة للحيلولة دون وقوع هجمات ضد إسرائيل أو المستوطنين.وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الحي خلال مواجهات وقعت في مدينة الخليل.وقُتل 11 إسرائيليا خلال أسبوع في 3 عمليات دهس وطعن وإطلاق نار في بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وبني براك (وسط).
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إعلام: مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية

17:59 GMT 01.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أفادت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل مستوطن وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة إن شابا (30 عاما) قتل وأصيبت امرأة بإصابات متوسطة، عندما صدمت سيارة مسرعة دراجتين كانا يستقلانهما قرب مستوطنة تسوفيم شمالي الضفة الغربية.
ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. وتقوم قوات إسرائيلية كبيرة بتمشيط المنطقة وإجراء مطاردة للسيارة.
لكن القناة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن الحادث قد لا تكون له دوافع قومية، وربما كان حادث صدم عادي.
يأتي ذلك فيما نشر الجيش الإسرائيلي 10 كتائب جديدة في الضفة الغربية، في محاولة للحيلولة دون وقوع هجمات ضد إسرائيل أو المستوطنين.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الحي خلال مواجهات وقعت في مدينة الخليل.
وقُتل 11 إسرائيليا خلال أسبوع في 3 عمليات دهس وطعن وإطلاق نار في بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وبني براك (وسط).
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