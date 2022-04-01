https://arabic.sputniknews.com/20220401/إعلام-مصرع-مستوطن-إسرائيلي-وإصابة-آخر-في-حادث-دهس-شمالي-الضفة-الغربية-1060749680.html
إعلام: مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية
إعلام: مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية
أفادت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل مستوطن وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية المحتلة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T17:59+0000
2022-04-01T17:59+0000
2022-04-01T17:59+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
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وقالت القناة إن شابا (30 عاما) قتل وأصيبت امرأة بإصابات متوسطة، عندما صدمت سيارة مسرعة دراجتين كانا يستقلانهما قرب مستوطنة تسوفيم شمالي الضفة الغربية.ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. وتقوم قوات إسرائيلية كبيرة بتمشيط المنطقة وإجراء مطاردة للسيارة.لكن القناة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن الحادث قد لا تكون له دوافع قومية، وربما كان حادث صدم عادي.يأتي ذلك فيما نشر الجيش الإسرائيلي 10 كتائب جديدة في الضفة الغربية، في محاولة للحيلولة دون وقوع هجمات ضد إسرائيل أو المستوطنين.وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الحي خلال مواجهات وقعت في مدينة الخليل.وقُتل 11 إسرائيليا خلال أسبوع في 3 عمليات دهس وطعن وإطلاق نار في بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وبني براك (وسط).
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إعلام: مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية
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أفادت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل مستوطن وإصابة آخر في حادث دهس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة
إن شابا (30 عاما) قتل وأصيبت امرأة بإصابات متوسطة، عندما صدمت سيارة مسرعة دراجتين كانا يستقلانهما قرب مستوطنة تسوفيم شمالي الضفة الغربية.
ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. وتقوم قوات إسرائيلية كبيرة بتمشيط المنطقة وإجراء مطاردة للسيارة.
لكن القناة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن الحادث قد لا تكون له دوافع قومية، وربما كان حادث صدم عادي.
يأتي ذلك فيما نشر الجيش الإسرائيلي 10 كتائب جديدة في الضفة الغربية، في محاولة للحيلولة دون وقوع هجمات ضد إسرائيل أو المستوطنين.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني
برصاص الجيش الإسرائيلي الحي خلال مواجهات وقعت في مدينة الخليل.
وقُتل 11 إسرائيليا خلال أسبوع في 3 عمليات دهس وطعن وإطلاق نار في بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وبني براك (وسط).