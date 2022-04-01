https://arabic.sputniknews.com/20220401/إعلام-وزير-إسرائيلي-يزور-أوكرانيا-الاثنين-المقبل-الأولى-من-نوعها-1060729324.html

إعلام: وزير إسرائيلي يزور أوكرانيا الاثنين المقبل... الأولى من نوعها

إعلام: وزير إسرائيلي يزور أوكرانيا الاثنين المقبل... الأولى من نوعها

أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الجمعة، بأن وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتش، سيزور أوكرانيا، يوم الاثنين المقبل. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T10:39+0000

2022-04-01T10:39+0000

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العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كوروفيتشك، أن وزير الصحة الإسرائيلي سيزور بلاده يوم الاثنين المقبل، ويزور المستشفى الإسرائيلي الذي أقامته الحكومة الإسرائيلية غرب أوكرانيا.وأكدت الصحيفة أن زيارة هوروفيتش ستكون الزيارة الرسمية الأولى لأول وزير إسرائيلي يزور أوكرانيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، الشهر الماضي.وأشار إلى أن تلك الزيارة ستتم بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية، يائير لابيد.وفي سياق متصل، تساءلت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تمانو شتا، أمس الخميس، عن مدى فتح "الخيام" في بلادها في حال عدم حل مشكلة ميزانية استيعاب اللاجئين.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تمانو شتا خلال جلسة للمجلس الحكومي الإسرائيلي الخاص بالهجرة والاستيعاب، ضرورة الإسراع بوتيرة رعاية المهاجرين الجدد.وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أنه لم تكن هناك حالة من السرعة في إمكانية استيعاب المهاجرين الجدد القادمين من أوكرانيا، موضحة أنه في ظل هذه البيروقراطية، لم يتمكن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء في بلادها، من إقامة دولة إسرائيل.ورد عليها مدير عام وزارة البناء والإسكان، أنه لا توجد ميزانية كافية لاستيعاب المهاجرين، وهو ما دفع بوزيرة الاستيعاب إلى القول "إنه إذا لم تحل المشكلة سيكون هناك مهاجرون بلا سقف، ماذا تريدون، هل نفتح الخيام؟".وفي السياق نفسه، هاجم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، لعدم الإفراج عن ميزانية الترويج للبرامج الخاصة بالمهاجرين الجدد، فيما هاجم وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، لأنه ليس لديها جواب بخصوص من يحق لهم العودة.وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ستستضيف 25 ألف مواطن أوكراني غير يهود "بشكل مؤقت"، موضحة أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين متواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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