https://arabic.sputniknews.com/20220401/إعلام-وفد-عسكري-سوداني-رفيع-المستوى-وصل-إلى-إسرائيل-سرا-1060732771.html
إعلام: وفد عسكري سوداني رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل سرا
إعلام: وفد عسكري سوداني رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل سرا
كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن وفدا عسكريا سودانيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل قبل أيام في زيارة سرية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:39+0000
2022-04-01T11:39+0000
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أخبار السودان اليوم
إسرائيل
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ونقل موقع "الشرق نيوز"، عن مصادر سودانية، قولها إن الوفد السوداني وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في زيارة سرية لبحث التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.وأضافت المصادر أن الوفد يضم قيادات رفيعة المستوى من القوات المسلحة وهيئة الاستخبارات العسكرية.وأوضحت أن الوفد عقد جلسات مباحثات مشتركة مع مسؤولين إسرائيلين ناقشت القضايا الثنائية والتعاون العسكري والأمني.ووفقا للمصادر، فإن الوفد السوداني من المقرر أن يغادر تل أبيب، اليوم الجمعة.وكان القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، إن العلاقة بين إسرائيل والسودان في طور التشكّل.وأضاف البرهان في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الزيارات التي يجري تبادلها في هذه المرحلة بين الجانبين لا تتعدى كونها زيارات لأغراض تبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية، ولا تحتاج إلى إعلان أو إخفاء.واعتبر المسؤول العسكري أن مصلحة السودان في الفترة التي رفعت فيها لاءاتها الثلاث في وجه إسرائيل، مختلفة عن مصلحة السودان اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20210818/الخارجية-الإسرائيلية-اتفاق-سلام-كامل-متوقع-مع-السودان-1049873965.html
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أخبار السودان اليوم, إسرائيل
إعلام: وفد عسكري سوداني رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل سرا
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كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن وفدا عسكريا سودانيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل قبل أيام في زيارة سرية.
ونقل موقع "الشرق نيوز"
، عن مصادر سودانية، قولها إن الوفد السوداني وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في زيارة سرية لبحث التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
وأضافت المصادر أن الوفد يضم قيادات رفيعة المستوى من القوات المسلحة وهيئة الاستخبارات العسكرية.
وأوضحت أن الوفد عقد جلسات مباحثات مشتركة مع مسؤولين إسرائيلين ناقشت القضايا الثنائية والتعاون العسكري والأمني.
ووفقا للمصادر، فإن الوفد السوداني من المقرر أن يغادر تل أبيب، اليوم الجمعة.
وكان القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، إن العلاقة بين إسرائيل والسودان في طور التشكّل.
وأضاف البرهان في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"
، أن الزيارات التي يجري تبادلها في هذه المرحلة بين الجانبين لا تتعدى كونها زيارات لأغراض تبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية، ولا تحتاج إلى إعلان أو إخفاء.
واعتبر المسؤول العسكري أن مصلحة السودان في الفترة التي رفعت فيها لاءاتها الثلاث في وجه إسرائيل، مختلفة عن مصلحة السودان اليوم.