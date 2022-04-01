عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إيران-تخطط-لمشاركة-وفدها-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1060729839.html
إيران تخطط لمشاركة وفدها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
إيران تخطط لمشاركة وفدها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
تعتزم إيران إرسال وفدها للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران، وفقًا لشركة "روسكونغرس" الروسية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:45+0000
2022-04-01T10:45+0000
منتدى سان بطرسبورغ
إيران
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120235_25:0:2971:1657_1920x0_80_0_0_2af2cae73a86a4eec11559ccea7d3164.jpg
التقى أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، في موسكو بسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا الاتحادية، كاظم جلالي، حيث تم بحث مشاركة الوفد الإيراني في المنتدى وإمكانية تعزيز التعاون الثنائي.وفقًا لكوبياكوف، تتطور العلاقات الروسية الإيرانية بشكل مكثف في مجموعة واسعة من المجالات - السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية والنقل والإنسانية والسياحية.وقال كوبياكوف "من أجل الحفاظ على الديناميكيات العالية للحوار وزيادة التأثير العملي للتفاعل بين بلدينا، من الضروري تركيز الجهود على زيادة تعزيز العلاقات التجارية الروسية الإيرانية".
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120235_393:0:2602:1657_1920x0_80_0_0_69bad9d118f4f4c31065fb4355ab05cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتدى سان بطرسبورغ, إيران, روسيا

إيران تخطط لمشاركة وفدها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

10:45 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تعتزم إيران إرسال وفدها للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران، وفقًا لشركة "روسكونغرس" الروسية.
التقى أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، في موسكو بسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا الاتحادية، كاظم جلالي، حيث تم بحث مشاركة الوفد الإيراني في المنتدى وإمكانية تعزيز التعاون الثنائي.
وقالت الشركة: "منذ عام 2016، تم تضمين جدول الأعمال الإيراني بشكل ثابت في برنامج المنتدى. والمشاركة النشطة لمجتمع الأعمال الإيراني في كل من الأحداث الدولية والمشاريع الروسية الإيرانية المشتركة، على وجه الخصوص، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين شركة روكونغرس وغرفة التجارة والصناعة الإيرانية، وهي مؤشر على الاهتمام بتطوير التعاون الثنائي العملي".
وفقًا لكوبياكوف، تتطور العلاقات الروسية الإيرانية بشكل مكثف في مجموعة واسعة من المجالات - السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية والنقل والإنسانية والسياحية.
وقال كوبياكوف "من أجل الحفاظ على الديناميكيات العالية للحوار وزيادة التأثير العملي للتفاعل بين بلدينا، من الضروري تركيز الجهود على زيادة تعزيز العلاقات التجارية الروسية الإيرانية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала