https://arabic.sputniknews.com/20220401/إيران-تخطط-لمشاركة-وفدها-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1060729839.html
إيران تخطط لمشاركة وفدها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
إيران تخطط لمشاركة وفدها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
تعتزم إيران إرسال وفدها للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران، وفقًا لشركة "روسكونغرس" الروسية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:45+0000
2022-04-01T10:45+0000
2022-04-01T10:45+0000
منتدى سان بطرسبورغ
إيران
روسيا
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التقى أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، في موسكو بسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا الاتحادية، كاظم جلالي، حيث تم بحث مشاركة الوفد الإيراني في المنتدى وإمكانية تعزيز التعاون الثنائي.وفقًا لكوبياكوف، تتطور العلاقات الروسية الإيرانية بشكل مكثف في مجموعة واسعة من المجالات - السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية والنقل والإنسانية والسياحية.وقال كوبياكوف "من أجل الحفاظ على الديناميكيات العالية للحوار وزيادة التأثير العملي للتفاعل بين بلدينا، من الضروري تركيز الجهود على زيادة تعزيز العلاقات التجارية الروسية الإيرانية".
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى سان بطرسبورغ, إيران, روسيا
إيران تخطط لمشاركة وفدها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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تعتزم إيران إرسال وفدها للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران، وفقًا لشركة "روسكونغرس" الروسية.
التقى أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، في موسكو بسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا الاتحادية، كاظم جلالي، حيث تم بحث مشاركة الوفد الإيراني في المنتدى وإمكانية تعزيز التعاون الثنائي.
وقالت الشركة: "منذ عام 2016، تم تضمين جدول الأعمال الإيراني بشكل ثابت في برنامج المنتدى. والمشاركة النشطة لمجتمع الأعمال الإيراني في كل من الأحداث الدولية والمشاريع الروسية الإيرانية المشتركة، على وجه الخصوص، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين شركة روكونغرس وغرفة التجارة والصناعة الإيرانية، وهي مؤشر على الاهتمام بتطوير التعاون الثنائي العملي".
وفقًا لكوبياكوف، تتطور العلاقات الروسية الإيرانية بشكل مكثف في مجموعة واسعة من المجالات - السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية والنقل والإنسانية والسياحية.
وقال كوبياكوف "من أجل الحفاظ على الديناميكيات العالية للحوار وزيادة التأثير العملي للتفاعل بين بلدينا، من الضروري تركيز الجهود على زيادة تعزيز العلاقات التجارية الروسية الإيرانية".