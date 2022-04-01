https://arabic.sputniknews.com/20220401/إيران-وأمريكا-تتواجهان-في-كأس-العالم-2022-بعد-غياب-24-عاما-1060749263.html
إيران وأمريكا تتواجهان في كأس العالم 2022 بعد غياب 24 عاما
إيران وأمريكا تتواجهان في كأس العالم 2022 بعد غياب 24 عاما
يواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر، وذلك بحسب نتائج قرعة البطولة، اليوم الجمعة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T17:52+0000
2022-04-01T17:52+0000
2022-04-01T17:52+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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وكان آخر لقاء بين منتخبي أمريكا وإيران في نهائيات بطولة كأس العالم لسنة 1998، التي أقيمت في فرنسا، عندما فازت إيران 2-1 في مدينة ليون الفرنسية.وحضر حفل قرعة كأس العالم، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.وشهد الحفل الكشف عن تميمة بطولة مونديال 2022 في قطر، وهي لشخصية تحمل اسم "لعيب".ومن المقرر إقامة المونديال، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022, قطر, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
إيران وأمريكا تتواجهان في كأس العالم 2022 بعد غياب 24 عاما
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يواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر، وذلك بحسب نتائج قرعة البطولة، اليوم الجمعة.
وكان آخر لقاء بين منتخبي أمريكا وإيران في نهائيات بطولة كأس العالم لسنة 1998، التي أقيمت في فرنسا، عندما فازت إيران 2-1 في مدينة ليون الفرنسية.
وحضر حفل قرعة كأس العالم، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.
وشهد الحفل الكشف عن تميمة بطولة مونديال 2022 في قطر، وهي لشخصية تحمل اسم "لعيب".
ومن المقرر إقامة المونديال، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.