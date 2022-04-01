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اتهام ضابط احتياط ألماني بالتجسس لصالح المخابرات الروسية
اتهام ضابط احتياط ألماني بالتجسس لصالح المخابرات الروسية
اتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، رالف جي، ضابط الاحتياط في الجيش الألماني بالتعاون مع المخابرات الروسية، وفقًا لموقع المكتب على الإنترنت. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:48+0000
2022-04-01T12:48+0000
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ووفقًا لمكتب المدعي العام، فقد قدم معلومات حول عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في عام 2014 على ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك حول خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2". بالإضافة إلى ذلك، نقل معلومات حول جنود الاحتياط في الجيش الألماني وبيانات شخصية لكل من موظفي الجيش الألماني رفيعي المستوى ورجال الأعمال.وجاء في التقرير: "تلقى المتهم دعوات لحضور فعاليات نظمتها هيئات حكومية روسية مقابل خدماته".وبحسب مكتب المدعي العام، عمل مع المخابرات من أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى مارس/أذار 2020.
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أخبار ألمانيا, العالم

اتهام ضابط احتياط ألماني بالتجسس لصالح المخابرات الروسية

12:48 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Ilya Petyalev / الذهاب إلى بنك الصورالمخابرات الروسية
المخابرات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Ilya Petyalev
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اتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، رالف جي، ضابط الاحتياط في الجيش الألماني بالتعاون مع المخابرات الروسية، وفقًا لموقع المكتب على الإنترنت.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، فقد قدم معلومات حول عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في عام 2014 على ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك حول خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2". بالإضافة إلى ذلك، نقل معلومات حول جنود الاحتياط في الجيش الألماني وبيانات شخصية لكل من موظفي الجيش الألماني رفيعي المستوى ورجال الأعمال.
وجاء في التقرير: "تلقى المتهم دعوات لحضور فعاليات نظمتها هيئات حكومية روسية مقابل خدماته".
وبحسب مكتب المدعي العام، عمل مع المخابرات من أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى مارس/أذار 2020.
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