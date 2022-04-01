https://arabic.sputniknews.com/20220401/اتهام-ضابط-احتياط-ألماني-بالتجسس-لصالح-المخابرات-الروسية-1060736453.html
اتهام ضابط احتياط ألماني بالتجسس لصالح المخابرات الروسية
اتهام ضابط احتياط ألماني بالتجسس لصالح المخابرات الروسية
اتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، رالف جي، ضابط الاحتياط في الجيش الألماني بالتعاون مع المخابرات الروسية، وفقًا لموقع المكتب على الإنترنت. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:48+0000
2022-04-01T12:48+0000
2022-04-01T12:48+0000
أخبار ألمانيا
العالم
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ووفقًا لمكتب المدعي العام، فقد قدم معلومات حول عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في عام 2014 على ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك حول خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2". بالإضافة إلى ذلك، نقل معلومات حول جنود الاحتياط في الجيش الألماني وبيانات شخصية لكل من موظفي الجيش الألماني رفيعي المستوى ورجال الأعمال.وجاء في التقرير: "تلقى المتهم دعوات لحضور فعاليات نظمتها هيئات حكومية روسية مقابل خدماته".وبحسب مكتب المدعي العام، عمل مع المخابرات من أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى مارس/أذار 2020.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم
اتهام ضابط احتياط ألماني بالتجسس لصالح المخابرات الروسية
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اتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، رالف جي، ضابط الاحتياط في الجيش الألماني بالتعاون مع المخابرات الروسية، وفقًا لموقع المكتب على الإنترنت.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، فقد قدم معلومات حول عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا
في عام 2014 على ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك حول خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2". بالإضافة إلى ذلك، نقل معلومات حول جنود الاحتياط في الجيش الألماني وبيانات شخصية لكل من موظفي الجيش الألماني رفيعي المستوى ورجال الأعمال.
وجاء في التقرير: "تلقى المتهم دعوات لحضور فعاليات نظمتها هيئات حكومية روسية مقابل خدماته".
وبحسب مكتب المدعي العام، عمل مع المخابرات من أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى مارس/أذار 2020.