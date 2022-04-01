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https://arabic.sputniknews.com/20220401/ارتفاع-كبير-بأسعار-الغاز-الطبيعي-في-تركيا-1060717810.html
ارتفاع كبير بأسعار الغاز الطبيعي في تركيا
ارتفاع كبير بأسعار الغاز الطبيعي في تركيا
رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والمنازل، بداية من اليوم الجمعة، الموافق 1 أبريل/نيسان. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:43+0000
2022-04-01T06:43+0000
أخبار تركيا اليوم
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وحسب "رويترز"، قالت شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة (بوتاش)، إن أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية في تركيا ارتفعت بنسبة 50%، كما زادت للأسر بنسبة 35%.وذكرت "بوتاش" في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء سترتفع بنسبة 44.3 % اعتبارا من أول أبريل.وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.وأظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر/ أيلول وزادت بنسبة 212 % على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.ووصلت مشتريات (بوتاش) من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/تركيا-ترد-على-أنباء-إنشاء-خط-غاز-مع-إسرائيل-ليكون-بديلا-لأوروبا-عن-روسيا-1060704981.html
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أخبار تركيا اليوم

ارتفاع كبير بأسعار الغاز الطبيعي في تركيا

06:43 GMT 01.04.2022
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream"التيار التركي" خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream
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رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والمنازل، بداية من اليوم الجمعة، الموافق 1 أبريل/نيسان.
وحسب "رويترز"، قالت شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة (بوتاش)، إن أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية في تركيا ارتفعت بنسبة 50%، كما زادت للأسر بنسبة 35%.
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع إسرائيل ليكون بديلا لأوروبا عن روسيا
أمس, 16:31 GMT
وذكرت "بوتاش" في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء سترتفع بنسبة 44.3 % اعتبارا من أول أبريل.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.
وأظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر/ أيلول وزادت بنسبة 212 % على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.
ووصلت مشتريات (بوتاش) من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
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