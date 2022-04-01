https://arabic.sputniknews.com/20220401/ارتفاع-كبير-بأسعار-الغاز-الطبيعي-في-تركيا-1060717810.html

ارتفاع كبير بأسعار الغاز الطبيعي في تركيا

ارتفاع كبير بأسعار الغاز الطبيعي في تركيا

رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والمنازل، بداية من اليوم الجمعة، الموافق 1 أبريل/نيسان. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T06:43+0000

2022-04-01T06:43+0000

2022-04-01T06:43+0000

أخبار تركيا اليوم

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وحسب "رويترز"، قالت شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة (بوتاش)، إن أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية في تركيا ارتفعت بنسبة 50%، كما زادت للأسر بنسبة 35%.وذكرت "بوتاش" في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء سترتفع بنسبة 44.3 % اعتبارا من أول أبريل.وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.وأظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر/ أيلول وزادت بنسبة 212 % على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.ووصلت مشتريات (بوتاش) من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/تركيا-ترد-على-أنباء-إنشاء-خط-غاز-مع-إسرائيل-ليكون-بديلا-لأوروبا-عن-روسيا-1060704981.html

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أخبار تركيا اليوم