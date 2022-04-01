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https://arabic.sputniknews.com/20220401/استطلاع-77-في-المئة-من-الروس-يثقون-بالرئيس-بوتين-1060724364.html
استطلاع: 77 في المئة من الروس يثقون بالرئيس بوتين
استطلاع: 77 في المئة من الروس يثقون بالرئيس بوتين
كشف استطلاع للرأي أن 77 في المئة من المواطنين الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:10+0000
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روسيا
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بين استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الرأي العام (FOM) أن غالبية الروس، نسبة 79 في المئة، يقيمون بشكل إيجابي عمل الرئيس فلاديمير بوتين.وردا على سؤال هل تثق بالرئيس بوتين أم لا؟، أجاب 77 في المئة من المستطلعين أنهم يثقون و 13 في المئة - لا يثقون، بينما وجد 10 في المئة من المستطلعين صعوبة في الإجابة.هذا وتم إجراء مسح أسبوعي تمثيلي "FOMnibus" في 27 مارس/ آذار بمشاركة 1500 شخص فوق 18 عاما في 104 مناطق سكنية وريفية في 53 منطقة من روسيا. يذكر أن نسبة الخطأ الإحصائي لا تتعدى 3.6٪.
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استطلاع: 77 في المئة من الروس يثقون بالرئيس بوتين

09:10 GMT 01.04.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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كشف استطلاع للرأي أن 77 في المئة من المواطنين الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين.
بين استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الرأي العام (FOM) أن غالبية الروس، نسبة 79 في المئة، يقيمون بشكل إيجابي عمل الرئيس فلاديمير بوتين.

وحول عمل الرئيس الروسي في منصبه جيد أو سيئ، أعلن 79 في المئة من المستطلعين عن رضاهم بعمل الرئيس وعبر 9 في المئة فقط أن عمل الرئيس سيئ، فيما وجد 12 في المئة ممن شملهم الاستطلاع صعوبة في الإجابة.

وردا على سؤال هل تثق بالرئيس بوتين أم لا؟، أجاب 77 في المئة من المستطلعين أنهم يثقون و 13 في المئة - لا يثقون، بينما وجد 10 في المئة من المستطلعين صعوبة في الإجابة.
هذا وتم إجراء مسح أسبوعي تمثيلي "FOMnibus" في 27 مارس/ آذار بمشاركة 1500 شخص فوق 18 عاما في 104 مناطق سكنية وريفية في 53 منطقة من روسيا. يذكر أن نسبة الخطأ الإحصائي لا تتعدى 3.6٪.
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