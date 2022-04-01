https://arabic.sputniknews.com/20220401/اشتعال-حريق-في-مستودع-نفط--في-بيلغورود-الروسية-بالقرب-من-الحدود-مع-أوكرانيا-1060715852.html
اشتعال حريق بمستودع نفط في بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
اشتعال حريق بمستودع نفط في بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن النيران اندلعت في مستودع نفط في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T03:44+0000
2022-04-01T03:44+0000
2022-04-01T04:04+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب جلادكوف على قناته على تيليغرام "اندلع حريق في مستودع نفط في مدينة بيلغورود. تم إرسال جميع خدمات الطوارئ إلى الموقع. ويجري اتخاذ إجراءات لمواجهة الحريق".ووعد حاكم المدينة بتقديم تفاصيل حول أسباب الحادث في وقت لاحق.
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روسيا
اشتعال حريق بمستودع نفط في بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
03:44 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 04:04 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن النيران اندلعت في مستودع نفط في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك
. وكتب جلادكوف على قناته على تيليغرام "اندلع حريق في مستودع نفط في مدينة بيلغورود. تم إرسال جميع خدمات الطوارئ إلى الموقع. ويجري اتخاذ إجراءات لمواجهة الحريق".
ووعد حاكم المدينة بتقديم تفاصيل حول أسباب الحادث في وقت لاحق.