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الأرصاد المصرية تحذر من طقس أول أيام رمضان... فيديو
الأرصاد المصرية تحذر من طقس أول أيام رمضان... فيديو
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، المواطنين من طقس الغد السبت، الموافق أول أيام شهر رمضان. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:25+0000
2022-04-01T11:25+0000
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وصرحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عبر فضائية "سي بي سي" المصرية، أن الطقس يشهد، بداية من اليوم، ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.وقالت غانم إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، بحوالي 4 درجات مئوية، وحتى 6 درجات بالمقارنة بدرجات حرارة الأمس.وأضافت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى، تصل إلى 33 درجة مئوية، مشيرة إلى أن طقس الليل لا يزال باردا على جميع أنحاء الجمهورية.وأوضحت غانم إلى وجود أتربة عالقة في الجو خلال ساعات النهار، يتم ملاحظاتها في السواحل الشمالية وسماء القاهرة، والتي تسبب تذبذب الرؤية الأفقية.وأشارت إلى أن طقس الغد الموافق أول أيام شهر رمضان، يتوقع أن يكون ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، قائلة: "الأجواء ستكون شديدة الحرارة على كل أنحاء الجمهورية نهارا وأجواء باردة في المساء".وحذرت المواطنين من التعرض المباشر للشمس، غدا، لعدم الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، مشيرة إلى أن هناك انخفاض في الطقس من يوم الأحد المقبل.
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مصر, أخبار مصر الآن, درجات الحرارة اليوم, رمضان

الأرصاد المصرية تحذر من طقس أول أيام رمضان... فيديو

11:25 GMT 01.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyنهر النيل في القاهرة
نهر النيل في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، المواطنين من طقس الغد السبت، الموافق أول أيام شهر رمضان.
وصرحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عبر فضائية "سي بي سي" المصرية، أن الطقس يشهد، بداية من اليوم، ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.
وقالت غانم إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، بحوالي 4 درجات مئوية، وحتى 6 درجات بالمقارنة بدرجات حرارة الأمس.
وأضافت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى، تصل إلى 33 درجة مئوية، مشيرة إلى أن طقس الليل لا يزال باردا على جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضحت غانم إلى وجود أتربة عالقة في الجو خلال ساعات النهار، يتم ملاحظاتها في السواحل الشمالية وسماء القاهرة، والتي تسبب تذبذب الرؤية الأفقية.
وأشارت إلى أن طقس الغد الموافق أول أيام شهر رمضان، يتوقع أن يكون ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، قائلة: "الأجواء ستكون شديدة الحرارة على كل أنحاء الجمهورية نهارا وأجواء باردة في المساء".
وحذرت المواطنين من التعرض المباشر للشمس، غدا، لعدم الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، مشيرة إلى أن هناك انخفاض في الطقس من يوم الأحد المقبل.
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