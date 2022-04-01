https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأسماك-الحية-في-أسواق-شنغهاي-تخضع-لاختبارات-كورونا-فيديو-1060743260.html

الأسماك الحية في أسواق شنغهاي تخضع لاختبارات كورونا... فيديو

الأسماك الحية في أسواق شنغهاي تخضع لاختبارات كورونا... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد العاملين في المجال الطبي، وهو يجري ‏اختبار (كوفيد-19) على سمكة حية في سوق شنغهاي للأسماك في الصين.‏ 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T15:26+0000

2022-04-01T15:26+0000

2022-04-01T15:39+0000

نادي الفيديو

الصين

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وفي المقطع الذي نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية، يقوم عامل طبي بإدخال قطعة قطن داخل فم سمكة حية، من أجل اختبار فيروس "كورونا" المستجد.ويقول العامل الطبي الذي يظهر وهو يستعين بمعدات الوقاية الشخصية الكاملة، لبائع السمك المحلي الذي يتعامل مع السمكة: "من فضلك لا تتركها تفلت من أيدينا"، ليرد عليه بائع السمك ضاحكا: "لا تقلق، لن تعضك".وكان أول من نشر الفيديو محطة "نشانغشا" الإذاعية الصينية، وحصد أكثر من 2.3 ملايين مشاهدة على منصة "هاوكان" فقط، كما تداوله مستخدمو منصة "ويبو" الصينية.وتساءل أحد مستخدمي "هاوكان" ساخرا من الفيديو: "وماذا سيفعلون إذا تبين أن اختبار السمكة جاء إيجابيا، هل يجب وضعها عندئذ في الحجر الصحي؟"، بينما رأى مستخدمين آخرين أن الفيديو كان "مزحة" و"مضيعة للموارد".ويأتي اختبار (كوفيد-19) على الأسماك في الوقت الذي شهدت فيه مدينة شنغهاي في الصين، وهي مركز مالي يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة، زيادة في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وتم تقسيم المدينة إلى قسمين على طول نهر هوانغبو للسماح بإجراء اختبارات جماعية، مع وجود السكان على جانبي النهر في مراحل مختلفة من الإغلاق الصارم.وأمس الخميس، سجلت شنغهاي 4144 حالة دون أعراض، و358 حالة إصابة بأعراض (كوفيد-19)، وفقا للجنة الصحة لبلدية شنغهاي

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نادي الفيديو, الصين