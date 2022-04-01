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الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأمن-الروسي-القبض-على-10-عناصر-في-تسعة-أقاليم-روسية-على-صلة-بـهيئة-تحرير-الشام-1060718312.html
الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
أعلن الأمن الروسي عن إلقاء القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام" شكلوا شبكة واسعة لجمع "التبرعات" لصالح المسلحين في سوريا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:51+0000
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روسيا
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الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"

06:51 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Federal Security Service / الذهاب إلى بنك الصورالأمن الفدرالي الروسي يعلن تفكيك خلايا إرهابية واعتقال متطرفين جنوبي روسيا، 23 أكتوبر 2020
الأمن الفدرالي الروسي يعلن تفكيك خلايا إرهابية واعتقال متطرفين جنوبي روسيا، 23 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
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أعلن الأمن الروسي عن إلقاء القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام" شكلوا شبكة واسعة لجمع "التبرعات" لصالح المسلحين في سوريا.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
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