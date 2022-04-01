https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأمن-الروسي-القبض-على-10-عناصر-في-تسعة-أقاليم-روسية-على-صلة-بـهيئة-تحرير-الشام-1060718312.html
الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
أعلن الأمن الروسي عن إلقاء القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام" شكلوا شبكة واسعة لجمع "التبرعات" لصالح المسلحين في سوريا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:51+0000
2022-04-01T06:51+0000
2022-04-01T06:51+0000
روسيا
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يتبع..
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
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أعلن الأمن الروسي عن إلقاء القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام" شكلوا شبكة واسعة لجمع "التبرعات" لصالح المسلحين في سوريا.