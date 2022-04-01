https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأمن-السوري-يفكك-عبوتين-ناسفتين-قبل-انفجارهما-بسيارة-أحد-الناشطين-في-درعا-صورة-1060753078.html
الأمن السوري يفكك عبوتين ناسفتين قبل انفجارهما بسيارة أحد الناشطين في درعا... صورة
الأمن السوري يفكك عبوتين ناسفتين قبل انفجارهما بسيارة أحد الناشطين في درعا... صورة
فجرت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون مجهولون أسفل سيارة أحد الناشطين في محافظة درعا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T20:48+0000
2022-04-01T20:48+0000
2022-04-01T20:49+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "وحدات الهندسة قامت بالتعامل مع العبوتين الناسفتين المزروعتين أسفل سيارة أحد المواطنين وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة درعا".وأضاف المراسل: "تم اكتشاف العبوتين بالصدفة أثناء قيام المواطن بصيانة دورية لسيارته".وبحسب مراسلنا: "تعاملت وحدات الهندسة مع العبوتين بعد نزعهما بعيدا عن السيارة، وتم إتلافهما لاحقا عبر التفجير عن بعد، وذلك بعد قطع الطريق المحاذي للمدينة الصناعية شرقي المدينة".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "المواطن ينشط في مؤسسة (العرين الإنسانية) غير الحكومية التي تنشط في القطاع الخيري والإنساني بكافة أنحاء سوريا، وتقوم بتوزيع رواتب مالية على عوائل ضحايا ومصابي الحرب".وبحسب وثائق ترخيصها، تعمل العرين ضمن إطار "الأعمال الخيرية والتنمية والإسكان" وتشمل أهدافها "العمل الإنساني والاجتماعي لمساعدة المستفيدين من ذوي الشهداء والمفقودين والجرحى والأسر الفقيرة والمتضررة"، وذلك عبر "تقديم الدعم المادي والمعنوي للمستفيدين، والمساهمة في الدعم التعليمي الاجتماعي والنفسي والطبي، والرعاية الصحية ودعم العاملين في تقديم هذه الخدمات، إضافة إلى توفير الرعاية اللائقة والتأهيل المناسب لتأمين حياة كريمة للجرحى".وتشهد مدينة درعا سلسلة مستمرة من الاغتيالات التي تطال موظفين حكوميين وناشطين مدنيين في المصالحات، بالإضافة إلى هجمات على نقاط ودوريات عسكرية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الأمن السوري يفكك عبوتين ناسفتين قبل انفجارهما بسيارة أحد الناشطين في درعا... صورة
20:48 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 20:49 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
فجرت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون مجهولون أسفل سيارة أحد الناشطين في محافظة درعا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "وحدات الهندسة قامت بالتعامل مع العبوتين الناسفتين المزروعتين أسفل سيارة أحد المواطنين وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة درعا".
وأضاف المراسل: "تم اكتشاف العبوتين بالصدفة أثناء قيام المواطن بصيانة دورية لسيارته".
وبحسب مراسلنا: "تعاملت وحدات الهندسة مع العبوتين بعد نزعهما بعيدا عن السيارة، وتم إتلافهما لاحقا عبر التفجير عن بعد، وذلك بعد قطع الطريق المحاذي للمدينة الصناعية شرقي المدينة".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "المواطن ينشط في مؤسسة (العرين الإنسانية) غير الحكومية التي تنشط في القطاع الخيري والإنساني بكافة أنحاء سوريا، وتقوم بتوزيع رواتب مالية على عوائل ضحايا ومصابي الحرب".
وبحسب وثائق ترخيصها، تعمل العرين ضمن إطار "الأعمال الخيرية والتنمية والإسكان" وتشمل أهدافها "العمل الإنساني والاجتماعي لمساعدة المستفيدين من ذوي الشهداء والمفقودين والجرحى والأسر الفقيرة والمتضررة"، وذلك عبر "تقديم الدعم المادي والمعنوي للمستفيدين، والمساهمة في الدعم التعليمي الاجتماعي والنفسي والطبي، والرعاية الصحية ودعم العاملين في تقديم هذه الخدمات، إضافة إلى توفير الرعاية اللائقة والتأهيل المناسب لتأمين حياة كريمة للجرحى".
وتشهد مدينة درعا سلسلة مستمرة من الاغتيالات التي تطال موظفين حكوميين وناشطين مدنيين في المصالحات، بالإضافة إلى هجمات على نقاط ودوريات عسكرية.