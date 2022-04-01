https://arabic.sputniknews.com/20220401/البرلمان-الأوكراني-يشرّع-تأميم-ممتلكات-المواطنين-الروس-في-البلاد-1060742030.html
البرلمان الأوكراني يشرّع تأميم ممتلكات المواطنين الروس في البلاد
البرلمان الأوكراني يشرّع تأميم ممتلكات المواطنين الروس في البلاد
سن البرلمان الأوكراني قانونًا ينص على تأميم ممتلكات الروس، وأولئك الذين يدعمون علنًا العملية العسكرية الروسية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:04+0000
2022-04-01T15:04+0000
2022-04-01T15:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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كتبت رئيسة حزب "خادم الشعب" الحاكم إيلينا شولياك، عبر قناتها على تليغرام: "وافق البرلمان الأوكراني على القانون رقم 7169 بشأن تأميم ممتلكات الروس والمتعاونين معهم".وأشارت إلى أن "قانون التأميم ينطبق على الروس، فضلا عن أولئك الذين ليسوا من مواطني روسيا، لكنهم على صلة وثيقة بها، وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين لديهم مكان إقامة أو منخرطون في نشاطهم الرئيسي".وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع أو المحكمة، يمكن تأميم ممتلكات الأشخاص الذين يدعمون علنًا العملية العسكرية الخاصة لروسيا بغض النظر عن الجنسية".وأردفت شولياك: "القانون يشير إلى أن جميع الممتلكات المؤممة لن يتم تحويلها فقط إلى أوكرانيا، ولكنها ستستحدم كتعويض مستقبلي لصالح بلدنا، الذي يتعرض للعدوان من قبل روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
البرلمان الأوكراني يشرّع تأميم ممتلكات المواطنين الروس في البلاد
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سن البرلمان الأوكراني قانونًا ينص على تأميم ممتلكات الروس، وأولئك الذين يدعمون علنًا العملية العسكرية الروسية.
كتبت رئيسة حزب "خادم الشعب" الحاكم إيلينا شولياك، عبر قناتها على تليغرام: "وافق البرلمان الأوكراني على القانون رقم 7169 بشأن تأميم ممتلكات الروس والمتعاونين معهم".
وأشارت إلى أن "قانون التأميم ينطبق على الروس، فضلا عن أولئك الذين ليسوا من مواطني روسيا، لكنهم على صلة وثيقة بها، وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين لديهم مكان إقامة أو منخرطون في نشاطهم الرئيسي".
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع أو المحكمة، يمكن تأميم ممتلكات الأشخاص الذين يدعمون علنًا العملية العسكرية الخاصة لروسيا بغض النظر عن الجنسية".
وأردفت شولياك: "القانون يشير إلى أن جميع الممتلكات المؤممة لن يتم تحويلها فقط إلى أوكرانيا، ولكنها ستستحدم كتعويض مستقبلي لصالح بلدنا، الذي يتعرض للعدوان من قبل روسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي
، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.