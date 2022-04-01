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https://arabic.sputniknews.com/20220401/الجزائر-تمنع-تصدير-10-منتجات-منها-البيض-ودقيق-القمح-1060724808.html
الجزائر تمنع تصدير 10 منتجات منها البيض ودقيق القمح
الجزائر تمنع تصدير 10 منتجات منها البيض ودقيق القمح
أكدت وزارة التجارة الجزائرية أن قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير منتجات معينة يشمل 10 منتجات فقط. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:17+0000
2022-04-01T09:17+0000
الجزائر
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وحسب بيان أصدرته وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، ونشره موقع النهار، أوضحت الوزارة أن قرار الحكومة الذي تم إقراره في منتصف مارس/ آذار الماضي، بمنع التصدير يشمل 10 منتجات، منها البيض ودقيق القمح والسكر.وفصل البيان تلك المنتجات قائلا: "العشر فئات من المنتجات هي البيض، البطاطا، الثوم، الخضر الجافة (فاصوليا، عدس، حمص)، دقيق القمح، الشعير، فرينة القمح، زيت الصويا، السكر والعجائن الغذائية والطماطم ثنائي وثلاثي التركيز.وبخصوص دقيق القمح والشعير "فتضم أنواع الدقيق المحضرة بالطريقة التقليدية والمعبأة في أكياس لا تتجاوز 10 كغ. وأنواع أخرى من دقيق القمح الصلب واللين ودقيق الشعير المحضر تقليديا والمعبأ في أكياس لا يتجاوز وزنها 10 كغ".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الجزائر-تحظر-تصدير-القمح-والزيت-والسكر-1059859648.html
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الجزائر تمنع تصدير 10 منتجات منها البيض ودقيق القمح

09:17 GMT 01.04.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAيُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أكدت وزارة التجارة الجزائرية أن قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير منتجات معينة يشمل 10 منتجات فقط.
وحسب بيان أصدرته وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، ونشره موقع النهار، أوضحت الوزارة أن قرار الحكومة الذي تم إقراره في منتصف مارس/ آذار الماضي، بمنع التصدير يشمل 10 منتجات، منها البيض ودقيق القمح والسكر.
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
الجزائر تحظر تصدير القمح والزيت والسكر
13 مارس, 18:48 GMT
وفصل البيان تلك المنتجات قائلا: "العشر فئات من المنتجات هي البيض، البطاطا، الثوم، الخضر الجافة (فاصوليا، عدس، حمص)، دقيق القمح، الشعير، فرينة القمح، زيت الصويا، السكر والعجائن الغذائية والطماطم ثنائي وثلاثي التركيز.
ولفت البيان إلى أن قرار المنع يشمل "البذور الموجهة لصناعة النشاء والبطاطا الجديدة، وبالنسبة للخضر الجافة يضم بذور الحمص والعدس وأنواع الفاصوليا.
وبخصوص دقيق القمح والشعير "فتضم أنواع الدقيق المحضرة بالطريقة التقليدية والمعبأة في أكياس لا تتجاوز 10 كغ. وأنواع أخرى من دقيق القمح الصلب واللين ودقيق الشعير المحضر تقليديا والمعبأ في أكياس لا يتجاوز وزنها 10 كغ".
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