https://arabic.sputniknews.com/20220401/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-صوب-مركبة-فلسطينية-ويمنع-وصول-الإسعاف--1060754947.html
الجيش الإسرائيلي يطلق النار صوب مركبة فلسطينية ويمنع وصول الإسعاف
الجيش الإسرائيلي يطلق النار صوب مركبة فلسطينية ويمنع وصول الإسعاف
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب مركبة فلسطينية ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى موقع الحدث قرب جنين شمال الضفة الغربية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T23:35+0000
2022-04-01T23:35+0000
2022-04-02T00:01+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985433_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf0971c3b94486f49d486cbae58881c0.jpg
رام الله - سبوتنيك. في السياق ذاته، قالت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال مهمة اعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة شمال الضفة الغربية.ونقلت الصحيفة عن جهاز الشاباك أن الفلسطينيون الثلاثة، الذين تمت تصفيتهم بالقرب من جنين، خططوا لهجوم فوري ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار تم العثور على سلاح وقنابل يدوية في سيارتهم.وفي وقت سابق، تعرضت القوات الإسرائيلية لإطلاق نار، يوم الخميس الماضي، بعد دخولها جنين لاعتقال فلسطينيين يشتبه في تورطهم في العمليات الأخيرة.وحسب ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنجنديا أصيب في حادث إطلاق نار على القوات الإسرائيلية أثناء قيامها باعتقال فلسطينيين.يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985433_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfae9b9c2982ad44e3a82826acb1c13c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يطلق النار صوب مركبة فلسطينية ويمنع وصول الإسعاف
23:35 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 00:01 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب مركبة فلسطينية ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى موقع الحدث قرب جنين شمال الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. في السياق ذاته، قالت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال مهمة اعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة شمال الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن جهاز الشاباك أن الفلسطينيون الثلاثة، الذين تمت تصفيتهم بالقرب من جنين، خططوا لهجوم فوري ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار تم العثور على سلاح وقنابل يدوية في سيارتهم.
وفي وقت سابق، تعرضت القوات الإسرائيلية لإطلاق نار، يوم الخميس الماضي، بعد دخولها جنين لاعتقال فلسطينيين يشتبه في تورطهم في العمليات الأخيرة.
وحسب ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنجنديا أصيب في حادث إطلاق نار على القوات الإسرائيلية
أثناء قيامها باعتقال فلسطينيين.
يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات
، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.