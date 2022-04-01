عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-صوب-مركبة-فلسطينية-ويمنع-وصول-الإسعاف--1060754947.html
الجيش الإسرائيلي يطلق النار صوب مركبة فلسطينية ويمنع وصول الإسعاف
الجيش الإسرائيلي يطلق النار صوب مركبة فلسطينية ويمنع وصول الإسعاف
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب مركبة فلسطينية ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى موقع الحدث قرب جنين شمال الضفة الغربية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T23:35+0000
2022-04-02T00:01+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985433_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf0971c3b94486f49d486cbae58881c0.jpg
رام الله - سبوتنيك. في السياق ذاته، قالت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال مهمة اعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة شمال الضفة الغربية.ونقلت الصحيفة عن جهاز الشاباك أن الفلسطينيون الثلاثة، الذين تمت تصفيتهم بالقرب من جنين، خططوا لهجوم فوري ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار تم العثور على سلاح وقنابل يدوية في سيارتهم.وفي وقت سابق، تعرضت القوات الإسرائيلية لإطلاق نار، يوم الخميس الماضي، بعد دخولها جنين لاعتقال فلسطينيين يشتبه في تورطهم في العمليات الأخيرة.وحسب ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنجنديا أصيب في حادث إطلاق نار على القوات الإسرائيلية أثناء قيامها باعتقال فلسطينيين.يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985433_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfae9b9c2982ad44e3a82826acb1c13c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق النار صوب مركبة فلسطينية ويمنع وصول الإسعاف

23:35 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 00:01 GMT 02.04.2022)
© REUTERS / Mussa Qawasmaاحتجاجات ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية،عناصر القوات الإسرائيلية، في الخليل، يوليو 2020
احتجاجات ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية،عناصر القوات الإسرائيلية، في الخليل، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Mussa Qawasma
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب مركبة فلسطينية ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى موقع الحدث قرب جنين شمال الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. في السياق ذاته، قالت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال مهمة اعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة شمال الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن جهاز الشاباك أن الفلسطينيون الثلاثة، الذين تمت تصفيتهم بالقرب من جنين، خططوا لهجوم فوري ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار تم العثور على سلاح وقنابل يدوية في سيارتهم.
وفي وقت سابق، تعرضت القوات الإسرائيلية لإطلاق نار، يوم الخميس الماضي، بعد دخولها جنين لاعتقال فلسطينيين يشتبه في تورطهم في العمليات الأخيرة.
وحسب ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنجنديا أصيب في حادث إطلاق نار على القوات الإسرائيلية أثناء قيامها باعتقال فلسطينيين.
يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала