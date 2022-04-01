https://arabic.sputniknews.com/20220401/الحكومة-التونسية-تمدد-آجال-سداد-قروض-القطاع-السياحي-عاما-1060734860.html
الحكومة التونسية تمدد آجال سداد قروض القطاع السياحي عاما
الحكومة التونسية تمدد آجال سداد قروض القطاع السياحي عاما
أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، تمديد آجال سداد قروض القطاع السياحي، لمدة عام. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:06+0000
2022-04-01T12:06+0000
2022-04-01T12:06+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء قرار الحكومة التونسية، ضمن خطة تهدف لانعاش الاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز".صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، خلال مؤتمر صحفي، أن "الخطة تتضمن خطوط تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة بشدة من الركود الاقتصادي".وتأمل تونس في عودة انتعاش القطاع السياحي الحيوي واستقبال حوالي 4.7 مليون سائح هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يرحب-بقرار-حل-البرلمان-1060708162.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الحكومة التونسية تمدد آجال سداد قروض القطاع السياحي عاما
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أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، تمديد آجال سداد قروض القطاع السياحي، لمدة عام.
جاء قرار الحكومة التونسية، ضمن خطة تهدف لانعاش الاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز".
صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، خلال مؤتمر صحفي، أن "الخطة تتضمن خطوط تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة بشدة من الركود الاقتصادي
".
وتأمل تونس في عودة انتعاش القطاع السياحي الحيوي واستقبال حوالي 4.7 مليون سائح هذا العام.