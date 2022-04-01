https://arabic.sputniknews.com/20220401/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-إطلاق-طالبان-سراح-محتجز-أمريكي-وأخيه-1060746084.html
الخارجية الأمريكية تؤكد إطلاق طالبان سراح محتجز أمريكي وأخيه
الخارجية الأمريكية تؤكد إطلاق طالبان سراح محتجز أمريكي وأخيه
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الجمعة، إن حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) أفرجت عن المحتجزين... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:34+0000
2022-04-01T16:34+0000
2022-04-01T16:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1056894642_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c125b709925d347fe5d81f238e535087.jpg
وقال برايس في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه تم الإفراج عن صفي الله رؤوف وأنيس خليل، أحدهما مواطن أمريكي والآخر مقيم دائم الإقامة، بعد احتجازهما ظلما في أفغانستان. وهما الآن في قطر قبل العودة إلى الوطن".اعتقلت حركة طالبان رؤوف وخليل في ديسمبر/كانون الأول، أثناء قيامهما "بعمل إنساني" في أفغانستان، وأفرج عنهما بعد مفاوضات بين طالبان والحكومة الأمريكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1056894642_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_352a4578ab19e5b8c794e1674a4dd525.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الأمريكية تؤكد إطلاق طالبان سراح محتجز أمريكي وأخيه
16:34 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 16:36 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الجمعة، إن حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) أفرجت عن المحتجزين التابعين للبحرية الأمريكية صافي رؤوف وشقيقه أنيس خليل.
وقال برايس في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه تم الإفراج عن صفي الله رؤوف وأنيس خليل، أحدهما مواطن أمريكي والآخر مقيم دائم الإقامة، بعد احتجازهما ظلما في أفغانستان. وهما الآن في قطر قبل العودة إلى الوطن".
اعتقلت حركة طالبان رؤوف وخليل في ديسمبر/كانون الأول، أثناء قيامهما "بعمل إنساني" في أفغانستان، وأفرج عنهما بعد مفاوضات بين طالبان والحكومة الأمريكية.