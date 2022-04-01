عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-إطلاق-طالبان-سراح-محتجز-أمريكي-وأخيه-1060746084.html
الخارجية الأمريكية تؤكد إطلاق طالبان سراح محتجز أمريكي وأخيه
الخارجية الأمريكية تؤكد إطلاق طالبان سراح محتجز أمريكي وأخيه
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الجمعة، إن حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) أفرجت عن المحتجزين... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:34+0000
2022-04-01T16:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1056894642_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c125b709925d347fe5d81f238e535087.jpg
وقال برايس في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه تم الإفراج عن صفي الله رؤوف وأنيس خليل، أحدهما مواطن أمريكي والآخر مقيم دائم الإقامة، بعد احتجازهما ظلما في أفغانستان. وهما الآن في قطر قبل العودة إلى الوطن".اعتقلت حركة طالبان رؤوف وخليل في ديسمبر/كانون الأول، أثناء قيامهما "بعمل إنساني" في أفغانستان، وأفرج عنهما بعد مفاوضات بين طالبان والحكومة الأمريكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1056894642_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_352a4578ab19e5b8c794e1674a4dd525.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الخارجية الأمريكية تؤكد إطلاق طالبان سراح محتجز أمريكي وأخيه

16:34 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 16:36 GMT 01.04.2022)
© REUTERS / NTB / Torstein Boeممثلو "طالبان" في فندق "سوريا موريا" حيث سيشاركون في محادثات مع ممثلين غربيين حول حقوق الإنسان والمساعدات الطارئة، في أوسلو، النرويج، 23 يناير 2022.
ممثلو طالبان في فندق سوريا موريا حيث سيشاركون في محادثات مع ممثلين غربيين حول حقوق الإنسان والمساعدات الطارئة، في أوسلو، النرويج، 23 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / NTB / Torstein Boe
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الجمعة، إن حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) أفرجت عن المحتجزين التابعين للبحرية الأمريكية صافي رؤوف وشقيقه أنيس خليل.
وقال برايس في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه تم الإفراج عن صفي الله رؤوف وأنيس خليل، أحدهما مواطن أمريكي والآخر مقيم دائم الإقامة، بعد احتجازهما ظلما في أفغانستان. وهما الآن في قطر قبل العودة إلى الوطن".
اعتقلت حركة طالبان رؤوف وخليل في ديسمبر/كانون الأول، أثناء قيامهما "بعمل إنساني" في أفغانستان، وأفرج عنهما بعد مفاوضات بين طالبان والحكومة الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
كأس العالم بكرة القدم - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لقرعة كأس العالم 2022 في قطر16:47 GMTЛюди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала