https://arabic.sputniknews.com/20220401/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-تسقط-مروحية-أوكرانية-و8-طائرات-مسيرة--1060720506.html
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط مروحية أوكرانية و8 طائرات مسيرة
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط مروحية أوكرانية و8 طائرات مسيرة
أعلن الفريق إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي-8، بالإضافة إلى 8... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:58+0000
2022-04-01T07:58+0000
2022-04-01T07:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال الناطق: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 52 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مواقع قيادة، وثلاثة راجمات صواريخ ومنظومة الدفاع الجوي "بوك" ورادار للإضاءة والتوجيه لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" بالإضافة إلى 10 مواقع تمركز المعدات العسكرية و16 معقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية: مروحية أوكرانية من طراز مي-8 بالقرب من قرية ليوبيموفكا و8 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك ودونيتسك وتشرنيغوف وكوروسون ونوفوميكايلوفسكوي، بينها "بيرقدار".وأضاف: "دمرت أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من الجو 6 منشآت عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 5 مستودعات للذخيرة والأسلحة والصواريخ والمدفعية في بوغوسلافسكي وكريستيش وريزنيكوف وفيليكا نوفوسيلكا ومستودع وقود ومواد تشحيم".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط مروحية أوكرانية و8 طائرات مسيرة
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أعلن الفريق إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي-8، بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة، من بينها واحدة من طراز بيرقدار.
وقال الناطق: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 52 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مواقع قيادة، وثلاثة راجمات صواريخ ومنظومة الدفاع الجوي "بوك" ورادار للإضاءة والتوجيه لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" بالإضافة إلى 10 مواقع تمركز المعدات العسكرية و16 معقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية: مروحية أوكرانية من طراز مي-8 بالقرب من قرية ليوبيموفكا و8 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك ودونيتسك وتشرنيغوف وكوروسون ونوفوميكايلوفسكوي، بينها "بيرقدار".
وأضاف: "دمرت أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من الجو 6 منشآت عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 5 مستودعات للذخيرة والأسلحة والصواريخ والمدفعية في بوغوسلافسكي وكريستيش وريزنيكوف وفيليكا نوفوسيلكا ومستودع وقود ومواد تشحيم".