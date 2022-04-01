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الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط مروحية أوكرانية و8 طائرات مسيرة
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط مروحية أوكرانية و8 طائرات مسيرة
أعلن الفريق إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي-8، بالإضافة إلى 8... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:58+0000
2022-04-01T07:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال الناطق: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 52 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مواقع قيادة، وثلاثة راجمات صواريخ ومنظومة الدفاع الجوي "بوك" ورادار للإضاءة والتوجيه لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" بالإضافة إلى 10 مواقع تمركز المعدات العسكرية و16 معقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية: مروحية أوكرانية من طراز مي-8 بالقرب من قرية ليوبيموفكا و8 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك ودونيتسك وتشرنيغوف وكوروسون ونوفوميكايلوفسكوي، بينها "بيرقدار".وأضاف: "دمرت أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من الجو 6 منشآت عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 5 مستودعات للذخيرة والأسلحة والصواريخ والمدفعية في بوغوسلافسكي وكريستيش وريزنيكوف وفيليكا نوفوسيلكا ومستودع وقود ومواد تشحيم".
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط مروحية أوكرانية و8 طائرات مسيرة

07:58 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن الفريق إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي-8، بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة، من بينها واحدة من طراز بيرقدار.
وقال الناطق: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 52 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مواقع قيادة، وثلاثة راجمات صواريخ ومنظومة الدفاع الجوي "بوك" ورادار للإضاءة والتوجيه لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" بالإضافة إلى 10 مواقع تمركز المعدات العسكرية و16 معقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية: مروحية أوكرانية من طراز مي-8 بالقرب من قرية ليوبيموفكا و8 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك ودونيتسك وتشرنيغوف وكوروسون ونوفوميكايلوفسكوي، بينها "بيرقدار".

وأضاف: "دمرت أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من الجو 6 منشآت عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 5 مستودعات للذخيرة والأسلحة والصواريخ والمدفعية في بوغوسلافسكي وكريستيش وريزنيكوف وفيليكا نوفوسيلكا ومستودع وقود ومواد تشحيم".
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