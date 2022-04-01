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https://arabic.sputniknews.com/20220401/الرئاسة-التركية-أردوغان-يريد-تنظيم-لقاء-بين-الرئيس-الروسي-ونظيره-الأوكراني-1060740988.html
الرئاسة التركية: أردوغان يريد تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني
الرئاسة التركية: أردوغان يريد تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني
أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان عبّر عن رغبته في عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:40+0000
2022-04-01T14:58+0000
روسيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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ذكر مكتب الرئيس التركي في بيان "أوضح الرئيس أردوغان أنه "من المهم أن يتصرف الطرفان بالمنطق السليم وأن يحافظا على الحوار، وأعلن أن تركيا تريد تتويج جهودها من أجل السلام باجتماع بين رئيسي روسيا وأوكرانيا".وأضاف البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث بحثا نتائج لقاء الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلالها بحث نتائج مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في اسطنبول. وقال أردوغان خلال المحادثة إن الاجتماع الإيجابي والبناء للوفدين الروسي الأوكراني في إسطنبول يعطي الأمل في السلام".كما أشار الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان ناقشا القضايا الإنسانية في سياق العملية العسكرية الخاصة المستمرة لحماية دونباس "رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ... كما تم تقديم تقييمات أساسية لعملية المفاوضات الجارية".
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

الرئاسة التركية: أردوغان يريد تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني

14:40 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 01.04.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان عبّر عن رغبته في عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ذكر مكتب الرئيس التركي في بيان "أوضح الرئيس أردوغان أنه "من المهم أن يتصرف الطرفان بالمنطق السليم وأن يحافظا على الحوار، وأعلن أن تركيا تريد تتويج جهودها من أجل السلام باجتماع بين رئيسي روسيا وأوكرانيا".
وأضاف البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث بحثا نتائج لقاء الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلالها بحث نتائج مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في اسطنبول. وقال أردوغان خلال المحادثة إن الاجتماع الإيجابي والبناء للوفدين الروسي الأوكراني في إسطنبول يعطي الأمل في السلام".
من جانبه، أكد الكرملين أن الرئيس التركي جب طيب أردوغان عبّر عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المساعدة التي قدمها خط وزارة الدفاع الروسية في إجلاء المواطنين الأتراك والسفن التجارية من منطقة الأعمال القتالية في أوكرانيا "عند مناقشة القضايا الإنسانية في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس، شكر رجب طيب أردوغان المساعدة التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية في إجلاء المواطنين الأتراك والسفن التجارية من منطقة القتال".
كما أشار الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان ناقشا القضايا الإنسانية في سياق العملية العسكرية الخاصة المستمرة لحماية دونباس "رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ... كما تم تقديم تقييمات أساسية لعملية المفاوضات الجارية".
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
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