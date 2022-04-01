https://arabic.sputniknews.com/20220401/الرئيس-الكوري-الجديد-يلتقي-سفراء-5-دول-عربية-ويتحدث-عن-قرب-إبرام-اتفاقية-للتجارة-الحرة-معهم-1060734224.html
الرئيس الكوري الجديد يلتقي سفراء 5 دول عربية ويتحدث عن قرب إبرام اتفاقية للتجارة الحرة معهم
الرئيس الكوري الجديد يلتقي سفراء 5 دول عربية ويتحدث عن قرب إبرام اتفاقية للتجارة الحرة معهم
التقى الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، بسفراء 5 دول عربية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:03+0000
2022-04-01T12:03+0000
2022-04-01T12:03+0000
كوريا الجنوبية
مجلس التعاون الخليجي
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وحسب وكالة يونهاب الكورية، فإن اللقاء شمل "السفراء والقائمين بالأعمال لكل من الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، في حين لم يتم تمثيل البحرين في الاجتماع، رغم عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب عدم وجود بعثة دائمة لها في سيئول.وعبر الرئيس الكوري الجديد عن أمله في أن يتم الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت.وقال يون: "آمل أن تختتم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي في وقت مبكر، لتوفر إطار لزيادة التعاون بين الجانبين".وتعتمد كوريا الجنوبية على دول مجلس التعاون الخليجي فيما يقارب 68% من وارداتها من النفط.وكانت سيئول قد أعلنت أن الجولة الرابعة من المفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي والخاصة باتفاقية التجارة الحرة استمرت حتى الـ31 من مارس/ آذار الماضي، في العاصمة سيئول.وحسب بيانات الحكومة الكورية في عام 2020 يبلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية 46.6 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/سيئول-تكشف-سبب-استئنافها-مباحثات-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-مجلس-التعاون-الخليجي-1060535991.html
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كوريا الجنوبية, مجلس التعاون الخليجي
الرئيس الكوري الجديد يلتقي سفراء 5 دول عربية ويتحدث عن قرب إبرام اتفاقية للتجارة الحرة معهم
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التقى الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، بسفراء 5 دول عربية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.
وحسب وكالة يونهاب الكورية
، فإن اللقاء شمل "السفراء والقائمين بالأعمال لكل من الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، في حين لم يتم تمثيل البحرين في الاجتماع، رغم عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب عدم وجود بعثة دائمة لها في سيئول.
وعبر الرئيس الكوري الجديد عن أمله في أن يتم الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت.
وقال يون: "آمل أن تختتم مفاوضات اتفاقية التجارة
الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي في وقت مبكر، لتوفر إطار لزيادة التعاون بين الجانبين".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم "يون"، إنه "وعد بتوسيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والدفاع والزراعة والصحة والثقافة والتعليم".
وتعتمد كوريا الجنوبية على دول مجلس التعاون الخليجي فيما يقارب 68% من وارداتها من النفط.
وكانت سيئول قد أعلنت أن الجولة الرابعة من المفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي والخاصة باتفاقية التجارة الحرة استمرت حتى
الـ31 من مارس/ آذار الماضي، في العاصمة سيئول.
يشار إلى أن المباحثات حول اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية كانت قد بدأت في العام 2007، وتم عقد ثلاث جولات من المفاوضات، خلال ثلاثة أعوام، ثم أعلن المجلس تعليق المفاوضات في عام 2010.
وحسب بيانات الحكومة الكورية في عام 2020 يبلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية 46.6 مليار دولار.