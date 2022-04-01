https://arabic.sputniknews.com/20220401/السفارة-الروسية-لدى-بلغاريا-لم-نتلق-معلومات-من-صوفيا-حول-نيتها-طرد-دبلوماسيين-روس-1060739677.html

السفارة الروسية لدى بلغاريا: لم نتلق معلومات من صوفيا حول نيتها طرد دبلوماسيين روس

السفارة الروسية لدى بلغاريا: لم نتلق معلومات من صوفيا حول نيتها طرد دبلوماسيين روس

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى صوفيا أنها لم تتلق بعد معلومات من السلطات البلغارية حول نية طرد دبلوماسيين روس. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T14:11+0000

2022-04-01T14:11+0000

2022-04-01T14:11+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

عمليات عسكرية

بلغاريا

دبلوماسيين

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وقال المتحدث باسم البعثة "لم نتلق معلومات من وزارة الخارجية وليس لدينا بيانات (عن عدد الدبلوماسيين الذين يمكن طردهم)."كما أشارت السفارة إلى أن وزارة الخارجية البلغارية لم تتصل بالسفير الروسي في صوفيا إليونورا ميتروفانوفا.في وقت سابق، أفاد موقع "صوفيا غلوب"، نقلاً عن رئيس وكالة الأمن القومي (DANS) بلامين تونشيف، أن بلغاريا ستعلن قريبا أن العديد من الدبلوماسيين الروس أشخاص غير مرغوب فيهم وطردهم من البلاد.وأعلن السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندريف، الأربعاء، أنه تسلم مذكرة من الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسياً روسياً من بولندا.وأكد أنه "لا توجد أسباب لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس"، مشدداً على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية بحتة".وأوضح أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسياً الآخرين.تأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسته السلطات في أوكرانيا بدءاً من عام 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/سفير-روسيا-لدى-بولندا-البلدان-قد-يتبادلان-إغلاق-سفارتيهما-دون-قطع-العلاقات-1060502636.html

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عمليات عسكرية, بلغاريا, دبلوماسيين