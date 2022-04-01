https://arabic.sputniknews.com/20220401/السفير-الأمريكي-في-تل-أبيب-سنعمل-مع-إسرائيل-على-عدم-امتلاك-إيران-لسلاح-نووي-1060719696.html

السفير الأمريكي في تل أبيب: سنعمل مع إسرائيل على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي

السفير الأمريكي في تل أبيب: سنعمل مع إسرائيل على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي

قال السفير الأمريكي في تل أبيب، توم نيديس، إن بلاده تعمل مع إسرائيل على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T07:45+0000

2022-04-01T07:45+0000

2022-04-01T07:45+0000

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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الخميس، حوارا مع نيديس، شدد من خلاله على أن هناك علاقة طيبة تجمع بلاده وإسرائيل، وبأن البلدين يعملان معا على التأكد من عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، بدعوى أن إيران دولة إرهابية، على حد قوله.ادعى السفير الأمريكي في تل أبيب أن العمليات الفلسطينية لا يمكنها أن تهزم إسرائيل، مطالبا السلطة الفلسطينية بوقف مدفوعات رواتب منفذي العمليات والأسرى الفلسطينيين.سبق أن صرح نيديس بأن تل أبيب لا تتخذ خطوة واحدة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا دون استشارة واشنطن بشأنها، بما في ذلك محاولة التوسط بين موسكو وكييف.جاء ذلك في تصريحات أدى بها نايديس خلال لقاء افتراضي جمعه مع نشطاء "حركة السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بحسب قناة i24news الإسرائيلية في نسختها العربية، في السادس عشر من الشهر الجاري.وقال نايديس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال دائم مع حكومة نفتالي بينيت في إسرائيل بشأن أوكرانيا، معربا عن ارتياحه لدور الوسيط الذي يقوم به بينيت للمساعدة في حل النزاع.ومضى قائلا: "إسرائيل لا تتخذ خطوة واحدة فيما يتعلق بأوكرانيا دون استشارة البيت الأبيض، لقد فعل الإسرائيليون كل ما طلبناه منهم بشأن روسيا".وتابع: "نحن سعداء للغاية بمواقف الدول المشاركة كوسطاء، بما في ذلك إسرائيل"، مؤكدا أن هؤلاء القادة "وضعوا أنفسهم في موقف محفوف بالمخاطر من خلال وضع أنفسهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

https://arabic.sputniknews.com/20220316/دبلوماسي-أمريكي-إسرائيل-لا-تتخذ-خطوة-واحدة-بشأن-أوكرانيا-دون-استشارة-واشنطن-1059986388.html

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