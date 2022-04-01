https://arabic.sputniknews.com/20220401/السلطات-العراقية-تعلن-مقتل-3-إرهابيين-في-محافظة-كركوك-1060717712.html
السلطات العراقية تعلن مقتل 3 إرهابيين في محافظة كركوك
السلطات العراقية تعلن مقتل 3 إرهابيين في محافظة كركوك
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة "إرهابيين" في جبال حمرين بمحافظة كركوك شمالي العراق. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:39+0000
2022-04-01T06:39+0000
2022-04-01T06:45+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، نشره موقع السومرية نيوز، أكدت أن القوات الجوية نفذت ضربة دقيقة على مقر إحدى الخلايا الإرهابية في جبال حمرين بمحافظة كركوك أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين.وقال البيان: "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووفق خطة استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من رصد ومتابعة تحركات مفرزة إرهابية خطرة في محافظة كركوك".وأوضح أنه "بعد اكتمال المعلومات والعمل على مقاطعتها، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ الشجعان في طيران القوة الجوية ضربة دقيقه لمكان تواجد هذه المفرزه مزقت أشلاء ثلاثة إرهابيين في جبال حمرين بمحافظة كركوك".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/العراق-الإطاحة-بإرهابي-مطلوب-في-كركوك-1056166921.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
السلطات العراقية تعلن مقتل 3 إرهابيين في محافظة كركوك
06:39 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 06:45 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة "إرهابيين" في جبال حمرين بمحافظة كركوك شمالي العراق.
وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، نشره موقع السومرية نيوز
، أكدت أن القوات الجوية نفذت ضربة دقيقة على مقر إحدى الخلايا الإرهابية في جبال حمرين بمحافظة كركوك أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين.
وقال البيان: "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووفق خطة استخبارية
دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من رصد ومتابعة تحركات مفرزة إرهابية خطرة في محافظة كركوك".
وأوضح أنه "بعد اكتمال المعلومات والعمل على مقاطعتها، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ الشجعان في طيران القوة الجوية ضربة دقيقه لمكان تواجد هذه المفرزه
مزقت أشلاء ثلاثة إرهابيين في جبال حمرين بمحافظة كركوك".