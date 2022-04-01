عربي
الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
https://arabic.sputniknews.com/20220401/السلطات-العراقية-تعلن-مقتل-3-إرهابيين-في-محافظة-كركوك-1060717712.html
السلطات العراقية تعلن مقتل 3 إرهابيين في محافظة كركوك
السلطات العراقية تعلن مقتل 3 إرهابيين في محافظة كركوك
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة "إرهابيين" في جبال حمرين بمحافظة كركوك شمالي العراق. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:39+0000
2022-04-01T06:45+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/19/1043141963_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_9a25a7313b81387d9828946192dbb93f.jpg
وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، نشره موقع السومرية نيوز، أكدت أن القوات الجوية نفذت ضربة دقيقة على مقر إحدى الخلايا الإرهابية في جبال حمرين بمحافظة كركوك أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين.وقال البيان: "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووفق خطة استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من رصد ومتابعة تحركات مفرزة إرهابية خطرة في محافظة كركوك".وأوضح أنه "بعد اكتمال المعلومات والعمل على مقاطعتها، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة، نفذ الشجعان في طيران القوة الجوية ضربة دقيقه لمكان تواجد هذه المفرزه مزقت أشلاء ثلاثة إرهابيين في جبال حمرين بمحافظة كركوك".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/العراق-الإطاحة-بإرهابي-مطلوب-في-كركوك-1056166921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/19/1043141963_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_6b18b162af0357c21479d0c92800fbb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

السلطات العراقية تعلن مقتل 3 إرهابيين في محافظة كركوك

06:39 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 06:45 GMT 01.04.2022)
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة "إرهابيين" في جبال حمرين بمحافظة كركوك شمالي العراق.
وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، نشره موقع السومرية نيوز، أكدت أن القوات الجوية نفذت ضربة دقيقة على مقر إحدى الخلايا الإرهابية في جبال حمرين بمحافظة كركوك أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين.
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
العراق... الإطاحة بإرهابي مطلوب في كركوك
14 يناير, 10:55 GMT
وقال البيان: "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووفق خطة استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من رصد ومتابعة تحركات مفرزة إرهابية خطرة في محافظة كركوك".
وأوضح أنه "بعد اكتمال المعلومات والعمل على مقاطعتها، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة، نفذ الشجعان في طيران القوة الجوية ضربة دقيقه لمكان تواجد هذه المفرزه مزقت أشلاء ثلاثة إرهابيين في جبال حمرين بمحافظة كركوك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала