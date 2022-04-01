عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الصحة-الروسية-الوضع-مع-الأدوية-يعود-إلى-طبيعته-والطلب-السريع-عليها-آخذ-في-الانخفاض-1060738658.html
الصحة الروسية: الوضع مع الأدوية يعود إلى طبيعته والطلب السريع عليها آخذ في الانخفاض
الصحة الروسية: الوضع مع الأدوية يعود إلى طبيعته والطلب السريع عليها آخذ في الانخفاض
ذكرت الخدمة الصحفية للهيئة الفيدرالية لمراقبة الرعاية الصحية "روزدرافنادزور" أن الوضع في سوق الأدوية في روسيا يعود إلى طبيعته بشكل تدريجي، والطلب السريع على... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:42+0000
2022-04-01T13:42+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1046343169_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_08b62b3b3fd7f645e00ab7dbe826266f.jpg
وقالت الخدمة الصحفية إن "روزدرافنادزور" تراقب باستمرار توافر الأدوية.وبحسب البيان:"الوضع في سوق الأدوية يعود إلى طبيعته بشكل تدريجي، والطلب السريع على المستحضرات الصيدلانية آخذ في التناقص، وهو ما يؤكده أيضًا انخفاض عدد طلبات المواطنين".وشددت وزارة الصحة و"روزدرافنادزور" على أن "الوضع مع توفير الأدوية للمواطنين يظل تحت السيطرة المستمرة للحكومة الروسية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1046343169_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d420aea73427030b430b923a1ea2264b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا

الصحة الروسية: الوضع مع الأدوية يعود إلى طبيعته والطلب السريع عليها آخذ في الانخفاض

13:42 GMT 01.04.2022
© Sputnik . AFK Sistema / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي "كوفيد 19" في مصنع الأدوية "بينوفارم" بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020
إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . AFK Sistema
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت الخدمة الصحفية للهيئة الفيدرالية لمراقبة الرعاية الصحية "روزدرافنادزور" أن الوضع في سوق الأدوية في روسيا يعود إلى طبيعته بشكل تدريجي، والطلب السريع على الأدوية آخذ في التناقص.
وقالت الخدمة الصحفية إن "روزدرافنادزور" تراقب باستمرار توافر الأدوية.
وبحسب البيان:"الوضع في سوق الأدوية يعود إلى طبيعته بشكل تدريجي، والطلب السريع على المستحضرات الصيدلانية آخذ في التناقص، وهو ما يؤكده أيضًا انخفاض عدد طلبات المواطنين".
وشددت وزارة الصحة و"روزدرافنادزور" على أن "الوضع مع توفير الأدوية للمواطنين يظل تحت السيطرة المستمرة للحكومة الروسية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала