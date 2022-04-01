https://arabic.sputniknews.com/20220401/الصحة-الروسية-الوضع-مع-الأدوية-يعود-إلى-طبيعته-والطلب-السريع-عليها-آخذ-في-الانخفاض-1060738658.html
الصحة الروسية: الوضع مع الأدوية يعود إلى طبيعته والطلب السريع عليها آخذ في الانخفاض
الصحة الروسية: الوضع مع الأدوية يعود إلى طبيعته والطلب السريع عليها آخذ في الانخفاض
ذكرت الخدمة الصحفية للهيئة الفيدرالية لمراقبة الرعاية الصحية "روزدرافنادزور" أن الوضع في سوق الأدوية في روسيا يعود إلى طبيعته بشكل تدريجي، والطلب السريع على... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:42+0000
2022-04-01T13:42+0000
2022-04-01T13:42+0000
اقتصاد
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية إن "روزدرافنادزور" تراقب باستمرار توافر الأدوية.وبحسب البيان:"الوضع في سوق الأدوية يعود إلى طبيعته بشكل تدريجي، والطلب السريع على المستحضرات الصيدلانية آخذ في التناقص، وهو ما يؤكده أيضًا انخفاض عدد طلبات المواطنين".وشددت وزارة الصحة و"روزدرافنادزور" على أن "الوضع مع توفير الأدوية للمواطنين يظل تحت السيطرة المستمرة للحكومة الروسية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
الصحة الروسية: الوضع مع الأدوية يعود إلى طبيعته والطلب السريع عليها آخذ في الانخفاض
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ذكرت الخدمة الصحفية للهيئة الفيدرالية لمراقبة الرعاية الصحية "روزدرافنادزور" أن الوضع في سوق الأدوية في روسيا يعود إلى طبيعته بشكل تدريجي، والطلب السريع على الأدوية آخذ في التناقص.
وقالت الخدمة الصحفية إن "روزدرافنادزور" تراقب باستمرار توافر الأدوية.
وبحسب البيان:"الوضع في سوق الأدوية يعود إلى طبيعته بشكل تدريجي، والطلب السريع على المستحضرات الصيدلانية آخذ في التناقص، وهو ما يؤكده أيضًا انخفاض عدد طلبات المواطنين".
وشددت وزارة الصحة و"روزدرافنادزور" على أن "الوضع مع توفير الأدوية للمواطنين يظل تحت السيطرة المستمرة للحكومة الروسية".