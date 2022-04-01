https://arabic.sputniknews.com/20220401/الصحة-العالمية-تدرج-إسرائيل-في-قائمة-الدول-التي-تشهد-تفشيا-لشلل-الأطفال-1060743813.html
الصحة العالمية تدرج إسرائيل في قائمة الدول التي تشهد تفشيا لشلل الأطفال
الصحة العالمية تدرج إسرائيل في قائمة الدول التي تشهد تفشيا لشلل الأطفال
أدرجت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إسرائيل، ضمن قائمة الدول التي تشهد تفشيا لوباء شلل الأطفال. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:33+0000
2022-04-01T15:33+0000
2022-04-01T15:33+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الصحة
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وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن المنظمة أدرجت إسرائيل في قائمة الدول التي تشهد انتشارا لشلل الأطفال، وأوصت كل من يصل إليها بتلقي اللقاح المضاد للوباء.وفقا لمسؤولين كبار في وزارة الصحة الإسرائيلية، ستصل شحنة لقاحات شلل الأطفال إلى إسرائيل في غضون أسبوع، وستبدأ حملة استكمال اللقاحات للأعمار من 0 إلى 17 عاما.وفقا لإرشادات وزارة الصحة، سيُطلب من المولودين بين عامي 2005-2013 إكمال جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، والمضي قدما وفقا لبروتوكول التطعيم الخاص بهم.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت رئيسة خدمات الصحة العامة في إسرائيل الدكتورة شارون الراي برايس، "نشهد حالة تفشي مرض شلل الأطفال في دولة إسرائيل".ومضت بقولها "بالإضافة إلى القدس وجدنا فيروس شلل الأطفال في شبكة الصرف الصحي في موديعين عيليت وطبرية".وتابعت: "سنمضي قدما في حملة تلقيح لأعمار من ثلاثة أشهر إلى 17 عاما، حيث ستعطى اللقاحات في شكل قطرات. طالما أن الطفل قد تلقى برنامج التطعيم العادي، فلا ينبغي أن يتلقى أي شيء، ولكن بين عامي 2005 و2013 لم يكن لقاح شلل الأطفال جزءا من برنامج التطعيم، لذلك، هناك البعض بحاجة إلى استكماله".
https://arabic.sputniknews.com/20211229/الأمم-المتحدة-وصول-124-مليون-جرعة-لقاح-مضاد-لشلل-الأطفال-إلى-اليمن-1054742815.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الصحة
الصحة العالمية تدرج إسرائيل في قائمة الدول التي تشهد تفشيا لشلل الأطفال
تابعنا عبر
أدرجت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إسرائيل، ضمن قائمة الدول التي تشهد تفشيا لوباء شلل الأطفال.
وذكرت قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية، أن المنظمة أدرجت إسرائيل في قائمة الدول التي تشهد انتشارا لشلل الأطفال، وأوصت كل من يصل إليها بتلقي اللقاح المضاد للوباء.
وفقا لمسؤولين كبار في وزارة الصحة الإسرائيلية، ستصل شحنة لقاحات شلل الأطفال إلى إسرائيل في غضون أسبوع، وستبدأ حملة استكمال اللقاحات للأعمار من 0 إلى 17 عاما.
وفقا لإرشادات وزارة الصحة، سيُطلب من المولودين بين عامي 2005-2013 إكمال جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، والمضي قدما وفقا لبروتوكول التطعيم الخاص بهم.
29 ديسمبر 2021, 16:37 GMT
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت رئيسة خدمات الصحة العامة في إسرائيل الدكتورة شارون الراي برايس، "نشهد حالة تفشي مرض شلل الأطفال
في دولة إسرائيل".
ومضت بقولها "بالإضافة إلى القدس وجدنا فيروس شلل الأطفال في شبكة الصرف الصحي في موديعين عيليت وطبرية".
وتابعت: "سنمضي قدما في حملة تلقيح لأعمار من ثلاثة أشهر إلى 17 عاما، حيث ستعطى اللقاحات في شكل قطرات. طالما أن الطفل قد تلقى برنامج التطعيم العادي، فلا ينبغي أن يتلقى أي شيء، ولكن بين عامي 2005 و2013 لم يكن لقاح شلل الأطفال جزءا من برنامج التطعيم، لذلك، هناك البعض بحاجة إلى استكماله".