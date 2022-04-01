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الصين تحتفظ بموقف مستقل إزاء الأزمة الأوكرانية رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي
الصين تحتفظ بموقف مستقل إزاء الأزمة الأوكرانية رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي
صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، بأن الصين تلتزم بموقف مستقل إزاء الأزمة الأوكرانية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:36+0000
2022-04-01T10:36+0000
الصين
أخبار أوكرانيا
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بكين - سبوتنيك. وفي معرض تعليقه على أنباء حول ضغوط يخطط فرضها على الصين من جانب الاتحاد الأوروبي، قال الدبلوماسي الصيني خلال إيجاز إعلامي: "بالنسبة لأوكرانيا، تلتزم الصين بسياسة خارجية سلمية ومستقلة وتتخذ قراراتها انطلاقا من جوهر القضية".ومن جانبها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عشية القمة الافتراضية مع الصين، بأن أي دعم من بكين لروسيا على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا، سيضر بشكل خطير بسمعة الصين في أوروبا.هذا ويعقد زعماء الاتحاد الأوروبي والصين لقاء قمة لهم، اليوم الجمعة، عبر نظام الفيديو كونفرنس، حيث سيكون الوضع في أوكرانيا الموضوع الأهم المطروح للمناقشة.وسيحضر هذه القمة من جانب الاتحاد الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ومن الجانب الصيني، الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كي تشيانغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/السيسي-وزيلينسكي-يبحثان-مستجدات-الأزمة-الأوكرانية-1060670939.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا

الصين تحتفظ بموقف مستقل إزاء الأزمة الأوكرانية رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي

10:36 GMT 01.04.2022
© AP Photo / Andy Wongالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Andy Wong
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صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، بأن الصين تلتزم بموقف مستقل إزاء الأزمة الأوكرانية.
بكين - سبوتنيك. وفي معرض تعليقه على أنباء حول ضغوط يخطط فرضها على الصين من جانب الاتحاد الأوروبي، قال الدبلوماسي الصيني خلال إيجاز إعلامي: "بالنسبة لأوكرانيا، تلتزم الصين بسياسة خارجية سلمية ومستقلة وتتخذ قراراتها انطلاقا من جوهر القضية".
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ومن جانبها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عشية القمة الافتراضية مع الصين، بأن أي دعم من بكين لروسيا على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا، سيضر بشكل خطير بسمعة الصين في أوروبا.
هذا ويعقد زعماء الاتحاد الأوروبي والصين لقاء قمة لهم، اليوم الجمعة، عبر نظام الفيديو كونفرنس، حيث سيكون الوضع في أوكرانيا الموضوع الأهم المطروح للمناقشة.
وسيحضر هذه القمة من جانب الاتحاد الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ومن الجانب الصيني، الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كي تشيانغ.
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