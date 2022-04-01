https://arabic.sputniknews.com/20220401/العراق-القبض-على-عنصرين-من-داعش-حاولا-الدخول-إلى-محافظة-الأنبار-1060727444.html
العراق... القبض على عنصرين من "داعش" حاولا الدخول إلى محافظة الأنبار
العراق... القبض على عنصرين من "داعش" حاولا الدخول إلى محافظة الأنبار
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، القبض على عنصرين من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولاتهم الدخول إلى محافظة الأنبار. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:00+0000
2022-04-01T10:00+0000
2022-04-01T10:00+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن الاستخبارات العراقية حصلت على معلومات تؤكد محاولة إرهابيين اثنين للدخول إلى قضاء الفلوجة بالأنبار.وأضافت أنه في ظل ملاحقة فلول "داعش"، تم نصب كمين محكم لهما في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة، وإلقاء القبض عليهما.وأوضحت أن الإرهابيين هما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.كما أكدت أن الإرهابيين جرى تسليمهما إلى الجهة المسؤولة بعد الانتهاء الإجراءات اللازمة بحقهما.وأعلنت قوات الأمن العراقية، الثلاثاء الماضي، بدء عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق بشمال وغرب البلاد، بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي.وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, تنظيم داعش الإرهابي
العراق... القبض على عنصرين من "داعش" حاولا الدخول إلى محافظة الأنبار
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، القبض على عنصرين من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولاتهم الدخول إلى محافظة الأنبار.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن الاستخبارات العراقية حصلت على معلومات تؤكد محاولة إرهابيين اثنين للدخول إلى قضاء الفلوجة بالأنبار.
وأضافت أنه في ظل ملاحقة فلول "داعش"، تم نصب كمين محكم لهما في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة، وإلقاء القبض عليهما.
وأوضحت أن الإرهابيين هما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
كما أكدت أن الإرهابيين جرى تسليمهما إلى الجهة المسؤولة بعد الانتهاء الإجراءات اللازمة بحقهما.
وأعلنت قوات الأمن العراقية، الثلاثاء الماضي، بدء عملية "الإرادة الصلبة"
لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق بشمال وغرب البلاد، بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي.
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي
، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.