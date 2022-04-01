https://arabic.sputniknews.com/20220401/الغنوشي-يستجيب-لاستدعاء-النيابة-العمومية-التونسية-ويستعين-بعبارة-لأحد-الشعراء-1060746473.html

الغنوشي يستجيب لاستدعاء النيابة العمومية التونسية... ويستعين بعبارة لأحد الشعراء

الغنوشي يستجيب لاستدعاء النيابة العمومية التونسية... ويستعين بعبارة لأحد الشعراء

أعلن رئيس البرلمان التونسي المجمد أعماله، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، عن استجابته لاستدعاء النيابة ‏العمومية التونسية.‏ 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T16:47+0000

2022-04-01T16:47+0000

2022-04-01T16:47+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

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وأكد في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه وافق على تلك الخطوة "احتراما للقضاء التونسي، على الرغم من تمسكه هو وبقية نواب المجلس بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعماله للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه"، بحسب قوله.وحرص راشد الغنوشي على توجيه الشكر "للمحامين الذين تجندوا اليوم للدفاع عن نواب الشعب"، وختم بيانه بمقولة "لابد لليل أن ينجلي"، للشاعر أبو القاسم الشابي.وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أحالت النيابة العامة التونسية إلى القضاء كل من راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.وقال موقع "الصحفيين التونسيين بصفاقس" إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.وأوضح الموقع أن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.يشار إلى أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاءت استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.

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