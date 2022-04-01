https://arabic.sputniknews.com/20220401/القوات-الأمنية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-في-حالة-تأهب-قصوى-بسبب-أحداث-بيلغورود-1060725979.html

القوات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب أحداث بيلغورود

القوات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب أحداث بيلغورود

صرح حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن في المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب الأحداث التي وقعت في منطقة بيلغورود. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T09:36+0000

2022-04-01T09:36+0000

2022-04-01T09:36+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

مستودعات

انفجارات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060721104_0:0:1811:1018_1920x0_80_0_0_193cc8c72d0fe4b6521f9834982028fb.jpg

ريازان - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت، في قناته على موقع "تيلغرام": "بسبب الأحداث التي وقعت في بيلغورود، تم وضع جميع وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة كورسك في حالة تأهب قصوى. نحافظ على الهدوء ومواكبة ما يحدث".وأشار إلى أنه اتصل بحاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، وعرض عليه المساعدة، وأن غلادكوف شكره، قائلاً إن كل شيء كافياً.وتابع ستاروفويت: "نحن مستعدون دائما لمشاركة جيراننا، لدينا ما يكفي من احتياطيات الوقود لعدة أسابيع".في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق في مستودع نفط اندلع في المنطقة. وسرعان ما أعلن أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.وأكدت خدمة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، أن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك تهديد بانتقال النيران إلى خزانات أخرى. ووردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي المؤسسة النفطية هناك. لكن محافظ بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط، الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصابوا بأذى.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/إخماد-الحريق-في-نصف-الخزانات-المحترقة-في-بيلغورود-الروسية-1060725486.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, مستودعات, انفجارات