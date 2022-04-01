القوات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب أحداث بيلغورود
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry/
صرح حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن في المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب الأحداث التي وقعت في منطقة بيلغورود.
ريازان - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت، في قناته على موقع "تيلغرام": "بسبب الأحداث التي وقعت في بيلغورود، تم وضع جميع وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة كورسك في حالة تأهب قصوى. نحافظ على الهدوء ومواكبة ما يحدث".
وأشار إلى أنه اتصل بحاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، وعرض عليه المساعدة، وأن غلادكوف شكره، قائلاً إن كل شيء كافياً.
وتابع ستاروفويت: "نحن مستعدون دائما لمشاركة جيراننا، لدينا ما يكفي من احتياطيات الوقود لعدة أسابيع".
في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق في مستودع نفط اندلع في المنطقة. وسرعان ما أعلن أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.
وأشار إلى أنه اتصل بحاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، وعرض عليه المساعدة، وأن غلادكوف شكره، قائلاً إن كل شيء كافياً.
وتابع ستاروفويت: "نحن مستعدون دائما لمشاركة جيراننا، لدينا ما يكفي من احتياطيات الوقود لعدة أسابيع".
في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق في مستودع نفط اندلع في المنطقة. وسرعان ما أعلن أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.
وأكدت خدمة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، أن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك تهديد بانتقال النيران إلى خزانات أخرى. ووردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي المؤسسة النفطية هناك. لكن محافظ بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط، الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصابوا بأذى.