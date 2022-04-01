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https://arabic.sputniknews.com/20220401/القوات-الأمنية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-في-حالة-تأهب-قصوى-بسبب-أحداث-بيلغورود-1060725979.html
القوات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب أحداث بيلغورود
القوات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب أحداث بيلغورود
صرح حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن في المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب الأحداث التي وقعت في منطقة بيلغورود. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:36+0000
2022-04-01T09:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
مستودعات
انفجارات
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ريازان - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت، في قناته على موقع "تيلغرام": "بسبب الأحداث التي وقعت في بيلغورود، تم وضع جميع وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة كورسك في حالة تأهب قصوى. نحافظ على الهدوء ومواكبة ما يحدث".وأشار إلى أنه اتصل بحاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، وعرض عليه المساعدة، وأن غلادكوف شكره، قائلاً إن كل شيء كافياً.وتابع ستاروفويت: "نحن مستعدون دائما لمشاركة جيراننا، لدينا ما يكفي من احتياطيات الوقود لعدة أسابيع".في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق في مستودع نفط اندلع في المنطقة. وسرعان ما أعلن أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.وأكدت خدمة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، أن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك تهديد بانتقال النيران إلى خزانات أخرى. ووردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي المؤسسة النفطية هناك. لكن محافظ بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط، الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصابوا بأذى.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إخماد-الحريق-في-نصف-الخزانات-المحترقة-في-بيلغورود-الروسية-1060725486.html
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روسيا, مستودعات, انفجارات

القوات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب أحداث بيلغورود

09:36 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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صرح حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن في المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب الأحداث التي وقعت في منطقة بيلغورود.
ريازان - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت، في قناته على موقع "تيلغرام": "بسبب الأحداث التي وقعت في بيلغورود، تم وضع جميع وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة كورسك في حالة تأهب قصوى. نحافظ على الهدوء ومواكبة ما يحدث".
وأشار إلى أنه اتصل بحاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، وعرض عليه المساعدة، وأن غلادكوف شكره، قائلاً إن كل شيء كافياً.
وتابع ستاروفويت: "نحن مستعدون دائما لمشاركة جيراننا، لدينا ما يكفي من احتياطيات الوقود لعدة أسابيع".
في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق في مستودع نفط اندلع في المنطقة. وسرعان ما أعلن أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
إخماد الحريق في نصف الخزانات المحترقة في بيلغورود الروسية
09:23 GMT
وأكدت خدمة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، أن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك تهديد بانتقال النيران إلى خزانات أخرى. ووردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي المؤسسة النفطية هناك. لكن محافظ بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط، الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصابوا بأذى.
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