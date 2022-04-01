https://arabic.sputniknews.com/20220401/القوات-الروسية-تغنم-دبابات-أوكرانية-تحتوي-على-معدات-الناتو-فيديو-1060720188.html
القوات الروسية تغنم دبابات أوكرانية تحتوي على معدات الناتو... فيديو
القوات الروسية تغنم دبابات أوكرانية تحتوي على معدات الناتو... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية بانضمام مجموعة جديدة من آليات الجيش الأوكراني إلى غنائم القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية لسكان... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:51+0000
2022-04-01T07:51+0000
2022-04-01T08:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتضم المجموعة أربع دبابات من طراز "تي-64بي في". وغنمتها إحدى وحدات القوات الخاصة الروسية في مقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا بعدما تركها جنودها الذين لاذوا بالفرار عندما اقتربت القوات الروسية من مواقعهم.وترك جنود الجيش الأوكراني دباباتهم لمجموعة من العسكريين الروس الذين توجهوا إلى الطريق الذي يربط مدينة تشيرنيغوف بمدينة غوميل البيلاروسية في مهمة السيطرة على هذا الطريق الذي يشكل ممرا هاما لنقل ما يحتاجه منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال أحد العسكريين الروس للصحفيين إنهم أنجزوا المهمة المطروحة عليهم.من الجدير ذكره أن دبابة "تي-64بي في" تعد دبابة مطوّرة تتميز باحتوائها على معدات تطابق مواصفات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تغنم دبابات أوكرانية تحتوي على معدات الناتو... فيديو
07:51 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 08:00 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بانضمام مجموعة جديدة من آليات الجيش الأوكراني إلى غنائم القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس الذين يشن نظام الحكم الأوكراني حربا عليهم منذ عام 2014.
وتضم المجموعة أربع دبابات من طراز "تي-64بي في". وغنمتها إحدى وحدات القوات الخاصة الروسية في مقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا بعدما تركها جنودها الذين لاذوا بالفرار عندما اقتربت القوات الروسية من مواقعهم.
وترك جنود الجيش الأوكراني دباباتهم لمجموعة من العسكريين الروس الذين توجهوا إلى الطريق الذي يربط مدينة تشيرنيغوف بمدينة غوميل البيلاروسية في مهمة السيطرة على هذا الطريق الذي يشكل ممرا هاما لنقل ما يحتاجه منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال
أحد العسكريين الروس للصحفيين إنهم أنجزوا المهمة المطروحة عليهم.
من الجدير ذكره أن دبابة "تي-64بي في" تعد دبابة مطوّرة تتميز باحتوائها على معدات تطابق مواصفات حلف شمال الأطلسي (الناتو).