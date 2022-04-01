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الكرملين: الاجتماع بوفد جامعة الدول العربية ليس ضمن جدول بوتين
الكرملين: الاجتماع بوفد جامعة الدول العربية ليس ضمن جدول بوتين
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إجراء اتصالات مع وفد جامعة الدول العربية، الذي... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:42+0000
2022-04-01T10:42+0000
روسيا
جامعة الدول العربية
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ورد بيسكوف، أثناء مؤتمر صحفي، على سؤال، عما إذا كان جدول بوتين يتضمن اتصالات بوفد يمثله وزراء خارجية ست دول عربية، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "لا، هذا عبر وزارة الخارجية".وأضاف بيسكوف أيضا أن "مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ليس لديه مثل هذه الخطط أيضا".وأعلنت جامعة الدول العربية، يوم أمس الخميس، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في مطلع الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية.وحسب بيان الجامعة، فإن الوفد سيجري مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/بيسكوف-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-أردوغان-اليوم-الجمعة--1060728727.html
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روسيا, جامعة الدول العربية

الكرملين: الاجتماع بوفد جامعة الدول العربية ليس ضمن جدول بوتين

10:42 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالمؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018
المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إجراء اتصالات مع وفد جامعة الدول العربية، الذي سيصل إلى موسكو في 4 أبريل/ نيسان، للمساعدة في حل الوضع في أوكرانيا.
ورد بيسكوف، أثناء مؤتمر صحفي، على سؤال، عما إذا كان جدول بوتين يتضمن اتصالات بوفد يمثله وزراء خارجية ست دول عربية، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "لا، هذا عبر وزارة الخارجية".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
بيسكوف: بوتين يجري محادثة هاتفية مع أردوغان اليوم الجمعة
10:13 GMT
وأضاف بيسكوف أيضا أن "مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ليس لديه مثل هذه الخطط أيضا".
وأعلنت جامعة الدول العربية، يوم أمس الخميس، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في مطلع الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وحسب بيان الجامعة، فإن الوفد سيجري مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني.
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