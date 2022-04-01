https://arabic.sputniknews.com/20220401/الكرملين-حادثة-بيلغورود-خطوة-لا-تخلق-ظروفا-مريحة-لمواصلة-المفاوضات--1060730668.html
الكرملين: حادثة بيلغورود خطوة لا تخلق ظروفا مريحة لمواصلة المفاوضات
الكرملين: حادثة بيلغورود خطوة لا تخلق ظروفا مريحة لمواصلة المفاوضات
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه يتعين على الهيئات الأمنية تقديم تقييم لحادثة بيلغورود، مؤكدا أن ما حصل لا يمكن اعتباره خطوة تهدف لخلق ظروف... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:03+0000
2022-04-01T11:03+0000
2022-04-01T11:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
صوت انفجار
مستودعات
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف: "ليس من واجبنا في الإدارة الرئاسية إعطاء أي تقييمات. يتعين على المتخصصين القيام بذلك، لكن التفوق (الروسي) الجوي هو حقيقة مطلقة، والتقييمات لا ينبغي أن نعطيها فقط من قبل الهيئات الأمنية".وتابع " بالطبع، هذا الحدث لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه يخلق ظروفا مريحة لمواصلة المفاوضات".وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق نشب في مستودع نفط. وسرعان ما تبين أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.وأكدت خدمة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، أن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك تهديد بانتقال النيران إلى خزانات أخرى. ووردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي المؤسسة النفطية هناك. لكن محافظ بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط، الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصابوا بأذى.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إخماد-الحريق-في-نصف-الخزانات-المحترقة-في-بيلغورود-الروسية-1060725486.html
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روسيا, صوت انفجار, مستودعات
الكرملين: حادثة بيلغورود خطوة لا تخلق ظروفا مريحة لمواصلة المفاوضات
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه يتعين على الهيئات الأمنية تقديم تقييم لحادثة بيلغورود، مؤكدا أن ما حصل لا يمكن اعتباره خطوة تهدف لخلق ظروف مريحة لمواصلة المفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف: "ليس من واجبنا في الإدارة الرئاسية إعطاء أي تقييمات. يتعين على المتخصصين القيام بذلك، لكن التفوق (الروسي) الجوي هو حقيقة مطلقة، والتقييمات لا ينبغي أن نعطيها فقط من قبل الهيئات الأمنية".
وتابع " بالطبع، هذا الحدث لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه يخلق ظروفا مريحة لمواصلة المفاوضات".
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق نشب في مستودع نفط. وسرعان ما تبين أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.
وأكدت خدمة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، أن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك تهديد بانتقال النيران إلى خزانات أخرى. ووردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي المؤسسة النفطية هناك. لكن محافظ بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط، الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصابوا بأذى.