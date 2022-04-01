https://arabic.sputniknews.com/20220401/الكرملين-روسيا-ستعزز-حدودها-الغربية-حتى-لا-يفكر-أحد-في-مهاجمتها-1060751700.html
الكرملين: روسيا ستعزز حدودها الغربية حتى لا يفكر أحد في مهاجمتها
الكرملين: روسيا ستعزز حدودها الغربية حتى لا يفكر أحد في مهاجمتها
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعزز حدودها الغربية بطريقة تضمن التكافؤ وحتى لا يفكر أحد في مهاجمتها. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T19:47+0000
2022-04-01T19:47+0000
2022-04-01T19:47+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال بيسكوف في مقالة مع قناة "بيلاروس 1": "لقد أبلغ شويغو (وزير الدفاع) الرئيس بوتين أنهم (دول حلف الناتو) يعززون قدراتهم العسكرية على حدودنا الغربية. وقد أصدر بوتين توجيهاته لشويغو، وتقوم وزارة الدفاع لدينا بالعمل على خطة الرد عن طريق زيادة وتعزيز قدراتنا العسكرية على الحدود الغربية".وأصاف: "بالطبع، سيتم ذلك بطريقة تحمينا وتحافظ على التكافؤ الضروري في كل شيء، حتى لا يفكر أحد في مهاجمتنا".ويأتي ذلك، مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الكرملين: روسيا ستعزز حدودها الغربية حتى لا يفكر أحد في مهاجمتها
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعزز حدودها الغربية بطريقة تضمن التكافؤ وحتى لا يفكر أحد في مهاجمتها.
وقال بيسكوف في مقالة مع قناة "بيلاروس 1": "لقد أبلغ شويغو (وزير الدفاع) الرئيس بوتين أنهم (دول حلف الناتو) يعززون قدراتهم العسكرية على حدودنا الغربية. وقد أصدر بوتين توجيهاته لشويغو، وتقوم وزارة الدفاع لدينا بالعمل على خطة الرد عن طريق زيادة وتعزيز قدراتنا العسكرية على الحدود الغربية".
وأصاف: "بالطبع، سيتم ذلك بطريقة تحمينا وتحافظ على التكافؤ الضروري في كل شيء، حتى لا يفكر أحد في مهاجمتنا".
ويأتي ذلك، مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.