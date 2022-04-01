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الكرملين: سعر صرف الروبل مؤشر على وضع الاقتصاد الروسي
الكرملين: سعر صرف الروبل مؤشر على وضع الاقتصاد الروسي
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن "الكرملين لا يتفق مع تقييم البيت الأبيض بأن سعر صرف الروبل لم يعد مؤشرًا على وضع... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:38+0000
2022-04-01T10:38+0000
اقتصاد
روسيا
الكرملين
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اعتبرت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدنغفيلد، في وقت سابق، أن السلطات الروسية "تقود رفع قيمة الروبل بشكل مصطنع (قيمة غير واقعية)".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 31 آذار/ مارس، أنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".
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اقتصاد, روسيا, الكرملين

الكرملين: سعر صرف الروبل مؤشر على وضع الاقتصاد الروسي

10:38 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن "الكرملين لا يتفق مع تقييم البيت الأبيض بأن سعر صرف الروبل لم يعد مؤشرًا على وضع الاقتصاد الروسي، بل يعتقد على العكس من ذلك، من الممكن القياس عليه (أي الروبل)".
اعتبرت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدنغفيلد، في وقت سابق، أن السلطات الروسية "تقود رفع قيمة الروبل بشكل مصطنع (قيمة غير واقعية)".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 31 آذار/ مارس، أنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
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وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".
وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".
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