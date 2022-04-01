https://arabic.sputniknews.com/20220401/المقاومة-الفلسطينية-في-غزة-تجري-تجربة-صاروخية-جديدة-1060724494.html
المقاومة الفلسطينية في غزة تجري تجربة صاروخية جديدة
المقاومة الفلسطينية في غزة تجري تجربة صاروخية جديدة
أجرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، تجربة صاروخية جديدة في إطار تطوير قدراتها العسكرية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:12+0000
2022-04-01T09:12+0000
2022-04-01T09:12+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت 4 صواريخ تجريبية تجاه البحر المتوسط، ضمن عملية الإعداد في سياق العمل على تطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها.وتقوم المقاومة الفلسطينية بتكرار عملية تجاربها على الصواريخ التجريبية، بشكل دوري، من شواطئ قطاع غزة، في إطار استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع الجيش الإسرائيلي، كما أن تلك التجربة تحمل عددا من الرسائل إلى إسرائيل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
المقاومة الفلسطينية في غزة تجري تجربة صاروخية جديدة
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أجرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، تجربة صاروخية جديدة في إطار تطوير قدراتها العسكرية.
وذكرت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت 4 صواريخ تجريبية تجاه البحر المتوسط، ضمن عملية الإعداد في سياق العمل على تطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها
.
وتقوم المقاومة الفلسطينية بتكرار عملية تجاربها على الصواريخ التجريبية، بشكل دوري، من شواطئ قطاع غزة، في إطار استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع الجيش الإسرائيلي
، كما أن تلك التجربة تحمل عددا من الرسائل إلى إسرائيل.