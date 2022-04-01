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المقاومة الفلسطينية في غزة تجري تجربة صاروخية جديدة
المقاومة الفلسطينية في غزة تجري تجربة صاروخية جديدة
أجرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، تجربة صاروخية جديدة في إطار تطوير قدراتها العسكرية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:12+0000
2022-04-01T09:12+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت 4 صواريخ تجريبية تجاه البحر المتوسط، ضمن عملية الإعداد في سياق العمل على تطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها.وتقوم المقاومة الفلسطينية بتكرار عملية تجاربها على الصواريخ التجريبية، بشكل دوري، من شواطئ قطاع غزة، في إطار استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع الجيش الإسرائيلي، كما أن تلك التجربة تحمل عددا من الرسائل إلى إسرائيل.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

المقاومة الفلسطينية في غزة تجري تجربة صاروخية جديدة

09:12 GMT 01.04.2022
© REUTERS / MOHAMMED SALEMنصب تذكاري "ميدان الشهداء" لحركة "حماس"، رفح، قطاع غزة، فلسطين، 2 فبراير2021
نصب تذكاري ميدان الشهداء لحركة حماس، رفح، قطاع غزة، فلسطين، 2 فبراير2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / MOHAMMED SALEM
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أجرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، تجربة صاروخية جديدة في إطار تطوير قدراتها العسكرية.
وذكرت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت 4 صواريخ تجريبية تجاه البحر المتوسط، ضمن عملية الإعداد في سياق العمل على تطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها.
وتقوم المقاومة الفلسطينية بتكرار عملية تجاربها على الصواريخ التجريبية، بشكل دوري، من شواطئ قطاع غزة، في إطار استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع الجيش الإسرائيلي، كما أن تلك التجربة تحمل عددا من الرسائل إلى إسرائيل.
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