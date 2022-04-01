https://arabic.sputniknews.com/20220401/المنتخبات-المتأهلة-لكأس-العالم-قطر-2022-1060739179.html
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
تأهل 29 منتخبا من 5 قارات لبطولة كأس العالم بكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر، من أصل 32 منتخبا من المقرر أن تتنافس في نهائيات البطولة التي تنطلق في نوفمبر/... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:50+0000
2022-04-01T13:50+0000
2022-04-01T13:50+0000
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وشمل ذلك تأهل 28 منتخبا عن طريق التصفيات، إضافة إلى قطر التي تأهلت دون تصفيات لأنها الدولة المستضيفة للبطولة، في حين من المقرر أن تتأهل 3 منتخبات أخرى عبر ملحق التصفيات في يونيو/ حزيران المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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المنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
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تأهل 29 منتخبا من 5 قارات لبطولة كأس العالم بكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر، من أصل 32 منتخبا من المقرر أن تتنافس في نهائيات البطولة التي تنطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وشمل ذلك تأهل 28 منتخبا عن طريق التصفيات، إضافة إلى قطر التي تأهلت دون تصفيات لأنها الدولة المستضيفة للبطولة، في حين من المقرر أن تتأهل 3 منتخبات أخرى عبر ملحق التصفيات في يونيو/ حزيران المقبل.