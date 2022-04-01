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https://arabic.sputniknews.com/20220401/اليابان-تفرض-عقوبات-على-4-كيانات-روسية-و3-أشخاص-على-كوريا-الشمالية-1060715763.html
اليابان تفرض عقوبات على 4 كيانات روسية و3 أشخاص على كوريا الشمالية
اليابان تفرض عقوبات على 4 كيانات روسية و3 أشخاص على كوريا الشمالية
قالت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الجمعة، إن اليابان فرضت عقوبات على أربع شركات روسية وثلاثة أشخاص بسبب انتهاكات مزعومة لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T03:40+0000
2022-04-01T03:40+0000
كوريا الشمالية
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طوكيو - سبوتنيك. تشمل قائمة الكيانات LLC Apollon و Parsek LLC وRK Briz وLLC Zil-M، والمعاقبون هم ألكسندر تشاسوفنيكوف وألكسندر جايفوي ورومان ألار.وستجمد اليابان أصول هذه الشركات والأشخاص الذين يعتقد أن لهم صلات ببرنامج الصواريخ العسكرية الكوري الشمالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الأمريكية-عقوبات-أمريكية-ضد-كيانات-وأفراد-في-روسيا-وكوريا-الشمالية-والصين-1060430752.html
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كوريا الشمالية

اليابان تفرض عقوبات على 4 كيانات روسية و3 أشخاص على كوريا الشمالية

03:40 GMT 01.04.2022
© REUTERS / KCNAإطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / KCNA
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قالت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الجمعة، إن اليابان فرضت عقوبات على أربع شركات روسية وثلاثة أشخاص بسبب انتهاكات مزعومة لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.
طوكيو - سبوتنيك. تشمل قائمة الكيانات LLC Apollon و Parsek LLC وRK Briz وLLC Zil-M، والمعاقبون هم ألكسندر تشاسوفنيكوف وألكسندر جايفوي ورومان ألار.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
الخارجية الأمريكية: عقوبات أمريكية ضد كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين
24 مارس, 23:16 GMT
وستجمد اليابان أصول هذه الشركات والأشخاص الذين يعتقد أن لهم صلات ببرنامج الصواريخ العسكرية الكوري الشمالي.
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